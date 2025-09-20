Slušaj vest

Sirijski predsednik Ahmed al-Šara izjavio je da su u pregovorima s Izraelom, uz posredovanje SAD, blizu postizanja dogovora koji bi uskoro mogao da bude potpisan, slično sporazumu iz 1974. godine.

Naglasio je, međutim, da to "ni na koji način ne znači normalizaciju odnosa s Tel Avivom".

"Sirija zna da se bori, ali više ne želi rat" U razgovoru za turski list "Milijet", koji je u petak prenela sirijska televizija, al-Šara je rekao da "Sirija zna da se bori, ali da više ne želi rat."

Dodao je da su nedavni nemiri u gradu Suvejda bili "namerno postavljena zamka" u trenutku kada su pregovori s Izraelom bili blizu završetka.

Govoreći o pregovorima posle nedavnog napada na Katar, al-Šara je rekao: "Ako je pitanje da li verujem Izraelu, odgovor je: 'Ne verujem'".

1/1 Vidi galeriju Ahmed al Šara ranije poznat kao Abu Muhamed al Džolani Foto: Screenshot BBC

Proglašenje rata Al-Šara je ocenio da izraelski napad na predsedničku palatu i Ministarstvo odbrane Sirije predstavlja proglašenje rata.

Istovremeno je naglasio da je postizanje bezbednosnog sporazuma s Izraelom neizbežno, iako ostaje neizvesno da li će se Izrael zaista pridržavati takvog dogovora.

1/3 Vidi galeriju Ahmed al Šara ranije poznat kao Abu Muhamed al Džolani Foto: Screenshot BBC

Istorijski nastup na Generalnoj skupštini UN

Al-Šara je istakao da njegovo očekivano učešće na predstojećim zasedanjima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predstavlja istorijski presedan, jer će to biti prvi put za šezdeset godina da jedan sirijski predsednik prisustvuje tim sednicama.

1/9 Vidi galeriju Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool