Slušaj vest

Sirijski ministar spoljnih poslova Asad al-Šibani u petak je podigao zastavu svoje zemlje nad zgradom ambasade u američkoj prestonici Vašingtonu. Tim povodom izrazio je nadu Damaskada će biti ukinute sve sankcije protiv Sirije, uključujući i tzv. "Cezarov zakon".

Susret u Ministarstvu finansija SAD

Dan ranije, Šibani se u Vašingtonu sastao sa zvaničnicima američkog Ministarstva finansija, u prisustvu specijalnog izaslanika SAD za Siriju, Tomasa Baraka.

Tokom razgovora razmatrani su načini za odgovorno i bezbedno povezivanje sirijske ekonomije sa globalnim finansijskim sistemom, na način koji će osnažiti zajedničke napore u borbi protiv finansiranja terorizma.

Sastanak je održan u okviru šire posete sirijskog ministra SAD, tokom koje je planirano više razgovora.

Sirijska zastava se zavijorila na ambasadi u Vašingtonu. Nekada je to bila revolucionarna zastava Sirije, a posle pada Bašara al Asada je postala i zvanična zastava ove zemlje. Foto: Celal Gunes / AFP / Profimedia

Razgovori u američkom Kongresu

Šibani se sastao i sa više članova Kongresa kako bi razgovarao o bilateralnim odnosima i ukidanju američkih sankcija uvedenih Siriji.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa ranije je donela privremena izuzeća od ovih sankcija, ali njihovo potpuno ukidanje zahteva glasanje u Kongresu

"Cezarov zakon" i sankcije

Podsećamo, tokom prvog Trampovog mandata, 2019. godine, potpisan je "Cezarov zakon" kojim su uvedene sankcije protiv sirijske vojskei drugih pojedinaca odgovornih za zločine počinjene tokom građanskog rata u Siriji.

(Kurir.rs/Al-Arabiya/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaUDARNO! Sirija uskoro potpisuje sporazum sa Izraelom!
x EPA Stephanie Lecocq Pool copy.jpg
PlanetaAMERIČKA VOJSKA UBILA KOMANDANTA ISIS-A U SIRIJI: Bio šef spoljnih operacija, želeo je da napadne SAD
profimedia0630131508.jpg
PlanetaPOSLE PET DECENIJA NOVI SIMBOLI I NA UDŽBENICIMA: Sirija izbacuje iz školskih programa porodicu Asad! Ukinut predmet "nacionalno obrazovanje" (FOTO)
bašar al-asad.jpg
PlanetaDAMASK IMA NOVI PLAN, JORDAN I AMERIKA PRISTALI: Evo šta će biti sa buntovnim Druzima u Siriji (FOTO)
Druzi.jpg