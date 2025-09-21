ZAVIJORILA SE ZASTAVA NOVE SIRIJE: Istorijska scena u Vašingtonu! (FOTO)
Sirijski ministar spoljnih poslova Asad al-Šibani u petak je podigao zastavu svoje zemlje nad zgradom ambasade u američkoj prestonici Vašingtonu. Tim povodom izrazio je nadu Damaskada će biti ukinute sve sankcije protiv Sirije, uključujući i tzv. "Cezarov zakon".
Susret u Ministarstvu finansija SAD
Dan ranije, Šibani se u Vašingtonu sastao sa zvaničnicima američkog Ministarstva finansija, u prisustvu specijalnog izaslanika SAD za Siriju, Tomasa Baraka.
Tokom razgovora razmatrani su načini za odgovorno i bezbedno povezivanje sirijske ekonomije sa globalnim finansijskim sistemom, na način koji će osnažiti zajedničke napore u borbi protiv finansiranja terorizma.
Sastanak je održan u okviru šire posete sirijskog ministra SAD, tokom koje je planirano više razgovora.
Razgovori u američkom Kongresu
Šibani se sastao i sa više članova Kongresa kako bi razgovarao o bilateralnim odnosima i ukidanju američkih sankcija uvedenih Siriji.
Administracija američkog predsednika Donalda Trampa ranije je donela privremena izuzeća od ovih sankcija, ali njihovo potpuno ukidanje zahteva glasanje u Kongresu
"Cezarov zakon" i sankcije
Podsećamo, tokom prvog Trampovog mandata, 2019. godine, potpisan je "Cezarov zakon" kojim su uvedene sankcije protiv sirijske vojskei drugih pojedinaca odgovornih za zločine počinjene tokom građanskog rata u Siriji.
