NEKADA JE TO BILA ZASTAVA SIRIJSKIH POBUNJENIKA

Sirijski ministar spoljnih poslova Asad al-Šibani u petak je podigao zastavu svoje zemlje nad zgradom ambasade u američkoj prestonici Vašingtonu. Tim povodom izrazio je nadu Damaskada će biti ukinute sve sankcije protiv Sirije, uključujući i tzv. "Cezarov zakon".

Susret u Ministarstvu finansija SAD

Dan ranije, Šibani se u Vašingtonu sastao sa zvaničnicima američkog Ministarstva finansija, u prisustvu specijalnog izaslanika SAD za Siriju, Tomasa Baraka.

Tokom razgovora razmatrani su načini za odgovorno i bezbedno povezivanje sirijske ekonomije sa globalnim finansijskim sistemom, na način koji će osnažiti zajedničke napore u borbi protiv finansiranja terorizma.

Sastanak je održan u okviru šire posete sirijskog ministra SAD, tokom koje je planirano više razgovora.

Razgovori u američkom Kongresu

Šibani se sastao i sa više članova Kongresa kako bi razgovarao o bilateralnim odnosima i ukidanju američkih sankcija uvedenih Siriji.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa ranije je donela privremena izuzeća od ovih sankcija, ali njihovo potpuno ukidanje zahteva glasanje u Kongresu

