Terminal 2 aerodroma u Dablinuevakuisan je danas poslepodne iz, za sada, nepoznatih razloga. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci i fotografije na kojima se vidi veliki broj putnika kako napuštaju zgradu, piše Ajriš independent.

Evakuacija na aerodromu u Dablinu Foto: Printscreen/X

Portparol Dablinskog aerodroma (DAA) potvrdio je da je Terminal 2 evakuisaniz "predostrožnosti".

- Bezbednost i sigurnost naših putnika i zaposlenih naš su apsolutni prioritet - navodi se u saopštenju.

Putnici su upućeni na određene punktove za okupljanje, a od svih njih se traži da slede uputstva osoblja aerodroma.

Uprava dablinskog aerodroma (DAA) je upozorila da letovi mogu privremeno biti pogođeni ovim merama i savetovano je putnicima da provere najnovije informacije kod svojih aviokompanija.

- Dodatne informacije biće objavljene čim budu dostupne. Zahvaljujemo se putnicima na strpljenju i saradnji - naveli su iz DAA.

Digitalni novinar specijalizovan za avijaciju, "Šavn eviejšn", objavio je više video snimaka događaja na platformi "Iks".

(Kurir.rs/Irish Independent/Preneo: V.M.)

