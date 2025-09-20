Slušaj vest

Transrodni cimer navodnog atentatora na konzervativnog aktivistuČarlija Kirka ranije je izbačen iz roditeljskog doma zbog problema u vezi sa zloupotrebom supstanci, rodnim identitetom i zavisnost od video-igara, rekao je jedan rođak za Fox News Digital.

Lens Tvigs, koji nije optužen ni za kakav zločin, preselio se u kuću u Sent Džordžu u Juti nakon što je živeo sa svojim bakom i dekom, pošto ga je otac izbacio, rekao je rođak. Dvadesetdvogodišnjak je takođe u procesu tranzicije iz muškog u ženski pol, potvrdio je rođak. Izbačen je iz roditeljskog doma kada je imao 18 godina, prema tvrdnjama rođaka.

„Njegov otac je smatrao da nije pokazivao poštovanje i da je bio problematičan, pa su ga izbacili“, rekao je rođak. „Zatim je živeo sa bakom i dekom dok nije napunio 18 godina i završio srednju školu.“

Rođak, koji je želeo da ostane anoniman, dodao je da se cimer borio sa problemima zloupotrebe supstanci, bio zavistan od video-igara i suočavao se sa svojim „rodnim identitetom“.

„Ali pravi razlog zašto se ponašao tako bilo je to što je koristio drogu i alkohol i bio zavistan od igranja“, rekao je rođak.

Rođak je takođe otkrio da je Tvigs „uvek pokušavao da glumi da se promenio“.

Lens Tvigs, Tajler Robinson i Čarli Kirk Foto: Facebook, Tess Crowley/The Deseret News, HOGP/Utah Governor's Office, TikTok, HOGP/Utah Governor's Office

„Preselio se u kuću i plaćao punu kiriju, a tada je bilo i drugih studentskih cimera“, objasnio je rođak.

Prema rečima rođaka, on se prvobitno uselio u kuću pre Robinsona, koji se doselio prošle godine. Njih dvojica su, kako tvrdi, bili u romantičnoj vezi.

Carli Kirk.jpg
xxx AP Tess Crowley copy.jpg

„Imao je posao i bio u stanju da plaća kiriju, i tehnički je bio odrasla osoba“, rekao je rođak za Fox News Digital. „Ostali studentski cimeri su na kraju svi otišli, a on je ostao i Tajler je postao njegov cimer.“

Delio je stan na jugozapadu Jute sa 22-godišnjim Tajlerom Robinsonom, koji je optužen da je ubio Kirka, suosnivača organizacije Turning Point USA, 10. septembra na Univerzitetu Juta Veli u Oremu. Kirk je u kritičnom stanju prebačen u lokalnu bolnicu nakon pucnjave, gde je kasnije preminuo, saopštili su zvaničnici. Robinson se suočava sa optužbama za ubistvo, dva slučaja ometanja pravde, krivično ispaljivanje vatrenog oružja koje je izazvalo teške telesne povrede, dva slučaja uticanja na svedoke i izvršenje nasilnog dela u prisustvu deteta.

(Kurir.rs/New York Post)

13090466.jpg
kimel tramp.jpg
kirk.jpg
profimedia-1036085082.jpg