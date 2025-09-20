Slušaj vest

Transrodni cimer navodnog atentatora na konzervativnog aktivistuČarlija Kirka ranije je izbačen iz roditeljskog doma zbog problema u vezi sa zloupotrebom supstanci, rodnim identitetom i zavisnost od video-igara, rekao je jedan rođak za Fox News Digital.

Lens Tvigs, koji nije optužen ni za kakav zločin, preselio se u kuću u Sent Džordžu u Juti nakon što je živeo sa svojim bakom i dekom, pošto ga je otac izbacio, rekao je rođak. Dvadesetdvogodišnjak je takođe u procesu tranzicije iz muškog u ženski pol, potvrdio je rođak. Izbačen je iz roditeljskog doma kada je imao 18 godina, prema tvrdnjama rođaka.

„Njegov otac je smatrao da nije pokazivao poštovanje i da je bio problematičan, pa su ga izbacili“, rekao je rođak. „Zatim je živeo sa bakom i dekom dok nije napunio 18 godina i završio srednju školu.“

Rođak, koji je želeo da ostane anoniman, dodao je da se cimer borio sa problemima zloupotrebe supstanci, bio zavistan od video-igara i suočavao se sa svojim „rodnim identitetom“.

„Ali pravi razlog zašto se ponašao tako bilo je to što je koristio drogu i alkohol i bio zavistan od igranja“, rekao je rođak.

Rođak je takođe otkrio da je Tvigs „uvek pokušavao da glumi da se promenio“.

1/4 Vidi galeriju Lens Tvigs, Tajler Robinson i Čarli Kirk Foto: Facebook, Tess Crowley/The Deseret News, HOGP/Utah Governor's Office, TikTok, HOGP/Utah Governor's Office

„Preselio se u kuću i plaćao punu kiriju, a tada je bilo i drugih studentskih cimera“, objasnio je rođak.

Prema rečima rođaka, on se prvobitno uselio u kuću pre Robinsona, koji se doselio prošle godine. Njih dvojica su, kako tvrdi, bili u romantičnoj vezi.

„Imao je posao i bio u stanju da plaća kiriju, i tehnički je bio odrasla osoba“, rekao je rođak za Fox News Digital. „Ostali studentski cimeri su na kraju svi otišli, a on je ostao i Tajler je postao njegov cimer.“