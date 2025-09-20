PREDSEDNIK EVROPSKE DRŽAVE INKOGNITO NA ODMORU! Prekršio protokol, seo na motor pa krenuo da krstari i istražuje! Evo gde su ga "uhvatili" (FOTO)
Predsednik Češke Petr Pavel iznenadio je sve neobičnom odlukom o odmoru. Prekršio je protokol provevši nekoliko dana na odmoru u Rumuniji, gde je odlučio da inkognito istraži zemlju na motorusa malom grupom prijatelja.
Češki predsednik, ignorišući zvanični protokol, odlučio je da se upusti u misteriozno putovanje dugo više od 3.000 kilometara kroz planinske regione Rumunije.
Rute koje je prešao uključivale su čuvene Transfagarašan i Transalpinu, pa čak i neočekivani susret sa karpatskim medvedima.
Predsednik je sam isplanirao svoje putovanje i pronašao smeštaj, rezervišući svaki dan drugo mesto za boravak i putujući inkognito uz minimalno obezbeđenje. Nekoliko dana je bio gotovo neprepoznatljiv na putu kao deo grupe običnih motociklista u avanturi.
Odmor je počeo u Slovačkoj, odakle je češki lider nastavio putovanje preko Mađarske do Rumunije.
Tokom celog putovanja nije ga obeshrabrilo nepovoljno vreme, već je sa entuzijazmom i radoznalošću nastavio da istražuje planinska i ruralna područja zemlje, prenose rumunski mediji.
Na fotografijama koje kruže mrežama vidi se kako kupuje u prodavnici, dok većina nije ni znala da je predsednik jedne zemlje ispred njih u redu na kasi. Pavel je posetio nekoliko gradova, uključujući Krajovu, i rekao je da bi svima preporučio Rumuniju.
- To je prelepa zemlja, sa mnogo lepih ljudi i veoma lepih mesta. Verujem da kada ljudi odu u planine, sigurno neće pogrešiti, jer planine i dalje imaju nešto divlje i veoma prijateljsko u sebi, nešto što se verovatno retko može naći negde drugde ovih dana - komentarisao je Petr Pavel za Idnes.cz.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)