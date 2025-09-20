SASTAJU SE TRAMP I ZELENSKI! Rusiji se crno piše, u sve su uključene i Olena i Melanija! (FOTO)
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da će se sastati sa predsednikom Sjedinjenih Američkih DržavaDonaldom Trampom tokom Generalne skupštine UN, koja će biti održana u Njujorku od 21. do 24. septembra.
On je najavio danas da će pozvati Trampa da uvede sankcije Rusiji, a na saveznike Ukrajine je apelovao da "prestanu da gube vreme".
Zelenski je u izjavi tokom sastanka sa novinarima precizirao da će tokom boravka u Njujorku imati niz bilateralnih razgovora, među kojima je i planirani sastanak sa predsednikom SAD-a.
Predsednik Ukrajine je takođe pomenuo mogućnost odvojenog sastanka prvih dama Ukrajine i SAD, Olene Zelenske i Melanije Tramp, koji će biti posvećen humanitarnim pitanjima, posebno temama vezanim za decu.
- Poslovanje, tehnologija, odbrana, "poslovanje sa mineralima". Ovo će biti kombinovano sa velikim ekonomskim sastankom. I sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država. Takođe, najverovatnije, sastanak prvih dama Ukrajine i Amerike o humanitarnim pitanjima, o deci - rekao je Zelenski.
Predsednik Ukrajine je naglasio da bi želeo da čuje signale od Trampa u vezi sa bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, kao i sa daljom politikom sankcija protiv Rusije.
Zelenski je precizirao da je Ukrajina pripremila osnovu za bezbednosne garancije koje je Evropa spremna da usvoji, uzimajući u obzir ulogu Sjedinjenih Američkih Država.
- Vodili smo mnoge razgovore, vođen je dijalog na različitim nivoima, uključujući i između rukovodstva naših vojski i generalštabova sa Evropljanima i Amerikancima. Premijer Velike Britanije sastao se sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država i dogovoreno je da ćemo razgovarati o relevantnim pitanjima na našem bilateralnom sastanku u Njujorku - rekao je Zelenski.
Zelenski je na konferenciji za novinare u svom kabinetu u Kijevu rekao da očekuje uvođenje daljih sankcija Rusiji, ako predsednik te zemlje Vladimir Putin odbije da se sastane sa njim ili da se dogovori o prekidu vatre, prenosi danas "Gardijan".
- Ako se rat nastavi i ne bude pomaka ka miru, očekujemo sankcije - rekao je Zelenski.
Tramp je više puta pretio da će preduzeti mere protiv Rusije, a prošle nedelje je rekao da su Sjedinjene Američke Države spremne da "uvedu velike sankcije" Rusiji, ali tek nakon što se sve zemlje NATO-a slože da prestanu da kupuju naftu od Rusije i da uvedu carine Kini.
Zelenski je, komentarišući aktuelnu situaciju u vezi sa uvođenjem novih sankcija Rusiji, rekao da "povezivanje" mogućih američkih sankcija sa zahtevima evropskim zemljama da prve deluju znači "usporavanje pritiska na Putina".
- Predsednik Tramp očekuje snažnu akciju od Evrope. Mislim da gubimo mnogo vremena ako se ne uvedu sankcije ili se ne preduzmu neki koraci, što i te kako očekujemo od Trampa - istakao je Zelenski.
On je kazao da želi da "cela Evropa" uvede sankcije Rusiji, kao i da bi Tramp mogao da "podstakne" evropske zemlje da urade više, uz ocenu da bi, prema njegovim rečima proruska vlada Slovačke verovatno odgovorila na američki pritisak.
- Svi gledaju u Sjedinjene Države - rekao je ukrajinski predsednik.
Takođe je napomenuo da Tramp očekuje snažnije korake od Evrope u vezi sa sankcijama protiv Rusije.
- Naravno, mi podržavamo da cela Evropa uvede sankcije i pooštri carinsku politiku protiv zemalja koje kupuju energetske resurse od Rusije. Ali povezivanje svega ovoga znači usporavanje pritiska na Putina. Spremni smo da se sastanemo sa Putinom. Pričao sam o tome. I bilateralno i trilateralno. On nije spreman - rekao je Zelenski.
(Kurir.rs/Ukrainska pravda)