Slušaj vest

Ruske oružane snage izvele su veliki napad na ukrajinske objekte vojno-industrijskog kompleksa, između ostalog ciljanjem preduzeća koja rade na razvoju operativno-taktičkog raketnog sistema "sapsan", saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema zvaničnom saopštenju, napadi su izvedeni kombinacijom oružja velikog dometa i preciznog dejstva, iz vazduha i sa zemlje, kao i korišćenjem udarnih dronova.

Među ciljevima su proizvodnja višenamenskih udarnih i izviđačkih dronova, robotskih borbenih vozila, dronova presretača i municije za lažno dejstvo.

U saopštenju je navedeno da su "svi određeni ciljevi pogođeni".

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je tokom noći, Rusija izvela veliki napad na Ukrajinu, lansirajući oko 580 dronova i 40 raketa, u kojem su poginule tri osobe.

Prema informacijama koje je Zelenski podelio putem aplikacije Telegram, Rusija je napala ukrajinsku infrastrukturu, civilne proizvodne kompanije i stambena područja u različitim regijama Ukrajine, preneo je Rojters.

Napad Rusije na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

- Celokupna noć bila je pod napadima Rusije. Svaki takav udar nije vojna nužnost, već namerna strategija Rusije da teroriše civile i uništi našu infrastrukturu - rekao je Zelenski.

(Kurir.rs/RIA novosti)

Ne propustitePlanetaBALTIK KLJUČA! ESTONIJA U PRIPRAVNOSTI POSLE UPADA RUSKIH AVIONA! To je "neviđeno bezobrazno", Tramp poručuje: "Ne volim kada se to dešava, biće problema"
estonija.jpg
PlanetaBRUTALNO! EKSPLOZIJE ODJEKUJU, NEBO U PLAMENU! HITNO zatvoren aerodrom, Ukrajinci gađali KLJUČNE ruske strateške objekte, ljudi snimali! (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaPOLJACI DIGLI LOVCE! GORE GRADOVI, IMA MRTVIH I RANJENIH! Rusija izvela masovan napad raketama i dronovima na Ukrajinu! (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaZELENSKI ZAPRETIO MOSKVI: Biće novih dubokih udara kao odgovor na ono što Rusija radi
x04 EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg