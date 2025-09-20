ŽESTOK NAPAD RUSIJE NA UKRAJINU! Ciljali su jednu stvar, lansirano 580 dronova i 40 raketa (FOTO/VIDEO)
Ruske oružane snage izvele su veliki napad na ukrajinske objekte vojno-industrijskog kompleksa, između ostalog ciljanjem preduzeća koja rade na razvoju operativno-taktičkog raketnog sistema "sapsan", saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Prema zvaničnom saopštenju, napadi su izvedeni kombinacijom oružja velikog dometa i preciznog dejstva, iz vazduha i sa zemlje, kao i korišćenjem udarnih dronova.
Među ciljevima su proizvodnja višenamenskih udarnih i izviđačkih dronova, robotskih borbenih vozila, dronova presretača i municije za lažno dejstvo.
U saopštenju je navedeno da su "svi određeni ciljevi pogođeni".
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je tokom noći, Rusija izvela veliki napad na Ukrajinu, lansirajući oko 580 dronova i 40 raketa, u kojem su poginule tri osobe.
Prema informacijama koje je Zelenski podelio putem aplikacije Telegram, Rusija je napala ukrajinsku infrastrukturu, civilne proizvodne kompanije i stambena područja u različitim regijama Ukrajine, preneo je Rojters.
- Celokupna noć bila je pod napadima Rusije. Svaki takav udar nije vojna nužnost, već namerna strategija Rusije da teroriše civile i uništi našu infrastrukturu - rekao je Zelenski.
(Kurir.rs/RIA novosti)