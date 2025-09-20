Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa nametnula je dodatna ograničenja pristupa najstarijeg i prestižnog univerziteta u SAD Harvarda federalnim sredstvima, što je nova epizoda u toj njenoj borbi.

Ministarstvo prosvete je u petak saopštilo da je stavilo Harvard pod status „pojačanog praćenja sredstava“ zbog „rastuće zabrinutosti zbog njegove finansijske situacije“.

Prema navodima Ministarstva, taj status zahteva od univerziteta da koristi sopstvena sredstva za pomoć studentima pre no što može da te iznose povrati od države.

„Studenti će i dalje imati pristup federalnom finansiranju, ali će Harvard morati da pokrije početne uplate da bi se osiguralo da univerzitet odgovorno troši javna sredstva“, piše u saopštenju.

trump02 EPA Neil Hall Pool.jpg
Foto: NEIL HALL / POOL/EPA POOL

Ministarstvo takođe zahteva od Harvarda „prihvatljivu finansijsku garanciju“ – „neopozivo akreditivno pismo na 36 miliona dolara ili drugo“.

U drugom sličnom slučaju Harvard je saopštio da je počeo da dobija deo od ukupno 2,6 milijardi federalnih sredstava pošto je sudija u Bostonu, gde je Harvard, 3. septembra naložio poništenje vladinog zamrzavanja ;finansiranja tog univerziteta.

Trampova administracija tvrdi da je taj univerzitet „rasadnik WOKE ideologije“ inkluzivnosti protiv koje se Tramp bori i da nije adekvatno zaštitio jevrejske studente tokom pro-palestinskih protesta na Harvardu.

Sudija je međutim ocenio da Trampova administracija „koristi ;antisemitizam ;kao dimnu zavesu“ za „ideološki motivisan“ napad na Harvard.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaFEDERALNI SUD PONIŠTIO TRAMPOVU ODLUKU! Smanjenje finansiranja Harvardu za više od 2,6 milijardi dolara ocenjeno kao "nezakonita odmazda"
Putin Vladimir Donald Tramp Aljaska Sastanak (4).jpg
PlanetaTRAMP DOBIJA JOŠ JEDAN RAT! Harvard nije zaštitio jevrejske studente, američka vlada preti obustavom finansiranja svetski prestižnog univerziteta!
x03 EPA Kenny Holston Pool.jpg
PlanetaSUD SAD PROTIV TRAMPA! Blokirali su njegovu naredbu koja je uticala i na srpske studente!
donald tramp.jpg
PlanetaTRAMPOV RAT PROTIV HARVARDA: Bela kuća hoće da prekine univerzitetu sve ugovre vredne čak 100 miliona dolara
stockphotoharvarduniversityhistoricbuildingincambridgemassachusettsusa174437531.jpg
Planeta"HOĆEMO DA ZNAMO KO SU I ODAKLE SU STUDENTI" Tramp želi imena i zemlje svih stranaca koji studiraju na Harvardu
x EPA Ken Cedeno Pool.jpg
PlanetaTRAMP JE OVIM POTEZOM RAZBESNEO AMERIKU: Utiče i na srpske studente, u igri je i 2,2 milijardi dolara!
donald tramp.jpg