Administracija američkog predsednika Donalda Trampa nametnula je dodatna ograničenja pristupa najstarijeg i prestižnog univerziteta u SAD Harvarda federalnim sredstvima, što je nova epizoda u toj njenoj borbi.

Ministarstvo prosvete je u petak saopštilo da je stavilo Harvard pod status „pojačanog praćenja sredstava“ zbog „rastuće zabrinutosti zbog njegove finansijske situacije“.

Prema navodima Ministarstva, taj status zahteva od univerziteta da koristi sopstvena sredstva za pomoć studentima pre no što može da te iznose povrati od države.

„Studenti će i dalje imati pristup federalnom finansiranju, ali će Harvard morati da pokrije početne uplate da bi se osiguralo da univerzitet odgovorno troši javna sredstva“, piše u saopštenju.

Foto: NEIL HALL / POOL/EPA POOL

Ministarstvo takođe zahteva od Harvarda „prihvatljivu finansijsku garanciju“ – „neopozivo akreditivno pismo na 36 miliona dolara ili drugo“.

U drugom sličnom slučaju Harvard je saopštio da je počeo da dobija deo od ukupno 2,6 milijardi federalnih sredstava pošto je sudija u Bostonu, gde je Harvard, 3. septembra naložio poništenje vladinog zamrzavanja ;finansiranja tog univerziteta.

Trampova administracija tvrdi da je taj univerzitet „rasadnik WOKE ideologije“ inkluzivnosti protiv koje se Tramp bori i da nije adekvatno zaštitio jevrejske studente tokom pro-palestinskih protesta na Harvardu.

Sudija je međutim ocenio da Trampova administracija „koristi ;antisemitizam ;kao dimnu zavesu“ za „ideološki motivisan“ napad na Harvard.