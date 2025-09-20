Nema informacija o povređenima ili hapšenjima

Nema informacija o povređenima ili hapšenjima

Slušaj vest

Desničarske demonstracije u Hagu, glavnom gradu Holandije, su se danas, nekoliko nedelja pre opštih izbora, pretvorile u nasilje i haos kada su se izgrednici sukobili s policijom i vandalizovali kancelariju političke stranke.

Policija je upotrebila suzavac i vodeni top da bi rasterala izgrednike koji su bacali predmete na policajce i zapalili policijski automobil.

Još nema informacija o povređenima ili hapšenjima.

Holandski mediji su pokazali da izgrednici napadaju kancelariju centrističke političke stranke, D66.

„Ološe, dalje od političkih stranaka!“, rekao je lider te stranke Rob Jeten i dodao u poruci na platformi X:

„Ako mislite da nas možete zastrašiti, nemate sreće. Nikada nećemo dozvoliti ekstremističkim izgrednicima da nam oduzmu našu prelepu zemlju“.

Manja grupa izgrednika uputila se ka kompleksu Parlamenta Holandije koji je ograđen jer se renovira već više godina.

Nasilje je izbilo na demonstracijama svega nekoliko stotina ljudi, od kojih su mnogi bili u crnom zahtevajući strožu politiku davanja azila stranicma.

Opšti izbori su raspisani za 29. oktobar pošto je antiislamski poslanik Gert Vilders povukao svoju stranku iz vladajuće koalicije u sporu oko poteza za obuzdavanje doseljavanja stranaca.

U saopštenju, Vilders je danas osudio izgrednike zbog blokiranja autoputa i napada na policiju, nazivajući ih „idiotima“ i „ološem“.