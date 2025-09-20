Slušaj vest

Sud na Floridi odbacio je tužbu američkog predsednika Donalda Trampa protiv Njujork tajmsa, vrednu 15 milijardi dolara.

Sud je dao Trampu 28 dana da podnese novu verziju tužbe, javlja USA Today.

Ranije je američki lider podneo tužbu za klevetu protiv lista „Njujork tajms“ od 15 milijardi dolara.

Takođe je nazvao publikaciju „jednim od najgorih novina u zemlji“ i „glasnikom radikalno levičarske Demokratske stranke“.

Kurir.rs/USA Today

