Koalicija vojnih analitičara i predstavnika civilnog društva pozvala je evropske vlade da usvoje novu protivvazdušnu strategiju koju nazivaju "Nebeski štit" - integrisanu, multinacionalnu zonu vazdušne zaštite koja bi koristila savezničke borbene avione i senzore za presretanje ruskih raketa i dronova iznad zapadne Ukrajine, pre nego što stignu do vazdušnog prostora EU.

Predlog se pojavljuje u autorskom tekstu objavljenom u francuskom listu Le Monde, a promovisali su ga nevladina organizacija Price of Freedom i mreža američkih i evropskih zvaničnika i donosioca odluka 15. septembra, prenosi United 24 Media.

"Evropa ne može da se osloni na odbrambenu strategiju koja čeka da obara dronove tek iznad svoje teritorije", pišu autori.

"Čekanje da ruske rakete pređu naše granice predaje inicijativu protivniku. Neophodno je zaštititi Ukrajinu i njene civile presretanjem pretnji u ukrajinskom vazdušnom prostoru, pre nego što one stignu do evropskih granica".

Šta bi "Nebeski štit" radio

"Nebeski štit" bi uspostavio koordinisani, evropski predvođeni koridor vazdušne zaštite nad zapadnom Ukrajinom, kombinujući savezničke borbene avione, platforme za rano upozoravanje i integrisanu komandu i kontrolu, kako bi otkrio i neutralisao krstareće rakete i tzv. "lutajuću municiju" pre nego što ugroze teritoriju NATO ili ključnu infrastrukturu u Ukrajini.

Autori procenjuju da bi misija mogla da se izvede sa oko 120 savezničkih borbenih aviona koji bi se smenjivali u rotaciji.

Šta bi "Nebeski štit" postigao

Zagovornici tvrde da bi praktične koristi bile višestruke:

- vojne: Presretanje pretnji iznad Ukrajine oslobodilo bi ukrajinsku protivvazdušnu odbranu da se fokusira na istočni front;

- civilna zaštita: Bolje bi se zaštitila kritična infrastruktura, nuklearni objekti i civili širom Ukrajine i susednih država EU;

političke: Vidljivo, multinacionalno odbrambeno držanje povećalo bi diplomatski pritisak na Moskvu i ojačalo podsticaje za pregovore;

-ekonomske i industrijske: Zaštita ukrajinske industrijske baze pomogla bi očuvanju njene sposobnosti za proizvodnju vojne opreme.

"Odbrana zapadne Ukrajine omogućiće ukrajinskoj vojsci da se fokusira na istok, očuva ekonomiju i nuklearnu bezbednost zemlje, podigne moral i pomogne rast lokalne vojne proizvodnje. Rusija će biti sklonija dolasku za pregovarački sto", navodi Le Monde.