Ubio sam svoju sestru , rekao je on u telefonskom pozivu sa policijom.
Stravičan zločin potresao Grčku
STRAVA I UŽAS U SOLUNU: Brat plastičnom kesom UDAVIO SESTRU!
Slušaj vest
Nezamislivi slučaj dogodio se u Solunu kada je muškarac (50) pozvao policiju i priznao da je ubio svoju sestru (59).
Prema informacijama, ubistvo se desilo malo pre 15 časova, a pedesetogodišnji osumnjičeni, koji je priznao delo, navodno je upotrebio kesu kako bi udavio svoju sestru.
- Ubio sam svoju sestru - rekao je on u telefonskom pozivu sa policijom.
Kada su stigli, zatekli su telo žene i odmah stavili lisice osumnjičenom.
Prema prvim informacijama, muškarac navodno ima psihijatrijskih problema.
Slučaj je preuzeo lokalni Policijski odsek.
Kurir.rs/Prototema
Reaguj
Komentariši