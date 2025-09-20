Slušaj vest

Nezamislivi slučaj dogodio se u Solunu kada je muškarac (50) pozvao policiju i priznao da je ubio svoju sestru (59).

Prema informacijama, ubistvo se desilo malo pre 15 časova, a pedesetogodišnji osumnjičeni, koji je priznao delo, navodno je upotrebio kesu kako bi udavio svoju sestru.

- Ubio sam svoju sestru - rekao je on u telefonskom pozivu sa policijom.

Kada su stigli, zatekli su telo žene i odmah stavili lisice osumnjičenom.

Prema prvim informacijama, muškarac navodno ima psihijatrijskih problema.

Slučaj je preuzeo lokalni Policijski odsek.

Kurir.rs/Prototema

