Istražitelji su nakon ubistva američkog podkastera Čarlija Kirka u šumovitom području u blizini mesta ubistva na severu Jute pronašli pušku, a utvrđivanje njenog porekla pokazalo se kao nezahvalan zadatak, prenosi NBC News.

Puška stara više decenija nemačke je proizvodnje i napravljena je za potrebe vojske u dva svetska rata, navelo je više izvora upućenih u istragu.

Oružje je toliko staro da je moglo da bude uneto u SAD pre nego što su 60-ih godina prošlog veka doneti zakoni koji zahtevaju da puške budu obeležene serijskim brojevima kako bi mogle da budu praćene.

Kako navodi NBC, veruje se da u domovima širom Amerike ima više miliona takvih pušaka.

Porodica ga ubedila da se preda

Srećom po istražitelje, napadač Tajler Robinson je identifikovan na druge načine, odnosno preko njegove porodice koja ga je ubedila da se preda policiji.

Robinson se predao vlastima dan posle ubistva Kirka na jednom skupu u okviru kampusa Univerziteta Juta Veli.

Upotreba tako starog oružja pokrenula je, međutim, strahovanje kod nekih bivših federalnih agenata da bi potencijalne ubice mogle da posegnu za takvim puškama, koje su moćne i precizne, a teško im je ući u trag.

"Osim obezbeđenja dodeljenog predsedniku, teško da neko može da bude odbranjen od ovakve pretnje", kazao je penzionisani zvaničnik Biroa za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive, Skot Svitou.

Čarli Kirk Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia, NARENDRA SHRESTHA/EPA, Christophe SIMON

Tužioci su identifikovali pronađeno oružje i reč je o modelu "mauzer 98".

Kako su naveli, puška kalibra 30-06, koja ispaljuje metke nešto manje od osam milimetara, pripadala je Robinsonovom dedi.

Vlasti nisu otkrile na koji način je on nabavio pušku, kao ni da li su uspele da joj uđu u trag do kraja.

Reč je o pušci sa ručnim repetiranjem koja mora da se napuni između dva pucnja.

Puška mogla da se naruči poštom

Posle ratova u Evropi, nebrojeni američki vojnici vratili su se kući sa ovakvim "mauzerima", a takve puške su godinama posle toga mogle da se jednostavno naruče poštom, navodi NBC.

Decenijama su bile omiljene kod lovaca, koji su ih cenili zbog pouzdanosti, trajnosti i preciznosti, ali su izuzetno retko korišćene u izvršavanju zločina, navode bivši agenti.

Tajler Robinson Foto: HOGP/Utah Governor's Office

Najveći broj nasilnih incidenata sa oružjem u Americi se izvrši pomoću pištolja, a prilikom nekih od najsmrtonosnijih masovnih pucnjava korišćena je poluautomatska puška kao što je AR-15.

Kako navode eksperti, ove puške se ne koriste jer se ne mogu lako sakriti i nisu konstruisane da ispale veliku količinu metaka odjednom.

Upotreba stare puške evropske proizvodnje, namenjene vojsci, asocirala je i na jedan od najozloglašenijih američkih zločina, ubistvo Džona F. Kenedija 1963. godine.

Ubica, Li Harvi Osvald, upotrebio je pušku "karkano", model 38 sa ručnim repetiranjem, koja je konstruisana krajem 19. veka za italijansku vojsku.

Osvald ju je nabavio naručivši je poštom preko oglasa iz časopisa specijalizovanog za oružje, podsetio je En-Bi-Si njuz.