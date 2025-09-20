HAMAS PRETI IZRAELSKIM TAOCIMA: Svako dalje odlaganje ili odbijanje primirja, rezultiraće SMRĆU zatvorenika
Brigade Al-Kasam, vojno krilo palestinskog militantnog pokreta Hamas, objavile su danas slike izraelskih zatvorenika koje drže u Gazi.
Hamas je upozorio izraelske vlasti da će njihovi zatvorenici biti u opasnosti ako Izrael nastavi invaziju na Gazu i odbije primirje.
- Svako dalje odlaganje ili odbijanje primirja od strane izraelske vlade, pod vođstvom premijera Benjamina Netanjahua, rezultiraće smrću zatvorenika - navodi se u poruci, prenosi iranska agencija Tasnim.
Izraelski mediji navode da je načelnik štaba izraelske vojske Ejal Zamir u početku bio protiv plana za napad na Gazu, ali je pod pritiskom političkog kabineta pristao na operaciju.
Više od 450.000 Palestinaca do sada je evakuisano iz Gaze na jugu Pojasa, izjavio je portparol Izraelske vojske (IDF), brigadni general Efi Defrin.
Sjedinjene Američke Države uložile su veto na nacrt rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim se zahteva momentalni, bezuslovni i trajni prekid vatre u Pojasu Gaze.
Kurir.rs/Agencije