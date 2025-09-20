Slušaj vest

Češki predsednik Petr Pavel upozorio je da kršenje vazdušnog prostora članica NATO-a od strane Rusije značajno podiže tenzije u Evropi i naglasio da Alijansa mora adekvatno da reaguje, ne isključujući mogućnost obaranja ruskih aviona.

U izjavi za Češku televiziju, Pavel je naglasio da popuštanje nije opcija.

"NATO mora adekvatno da odgovori. Uključujući i vojni odgovor. Rusija će vrlo brzo shvatiti da je napravila grešku i prešla prihvatljive granice. Nažalost, ovo je balansiranje na ivici sukoba, ali popuštanje pred zlom jednostavno nije moguće", rekao je Pavel.

Prema njegovim rečima, obaranje aviona je legitiman odbrambeni mehanizam.

"Povreda vazdušnog prostora je razlog za aktiviranje odbrambenih mehanizama, a samim tim i obaranje takvog aviona. I niko sa naše strane ili sa ruske strane to ne bi želeo", objasnio je, dodajući: "Rusija će se ponašati onako kako joj mi dozvolimo."

Razlog za oštre izjave bio je i nedavni incident koji se dogodio kada su tri ruska lovca MiG-31 narušila estonski vazdušni prostor.

Oni su ostali u estonskom vazdušnom prostoru 12 minuta, nakon čega su ih ispratili patrolni avioni NATO-a. Zbog toga je Estonija zatražila konsultacije sa NATO-om, pozivajući se na član 4 Severnoatlantskog sporazuma.