Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp danas je zapretio vladi Venecuele da mora da prihvati povratak svih zatvorenika za koje je rekao da ih je Venecuela prisilila da odu u Sjedinjene Države, ili će cena koju će platiti biti "neopisiva".

Tramp je izneo pretnju u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži Truth Social.

"Želimo da Venecuela odmah prihvati sve zatvorenike, kao i ljude iz psihijatrijskih ustanova, uključujući i one iz najgorih mentalnih bolnica na svetu, koje je venecuelansko 'rukovodstvo' primoralo da dođu u Sjedinjene Države. Ova 'čudovišta' su teško povredila, pa čak i ubila hiljade ljudi. Izvedite ih iz naše zemlje sada ili platite neoposivu cenu", napisao je.

Nije precizirao na koje zatvorenike misli, osim da su neki bili "osobe iz psihijatrijskih ustanova". Takođe nije precizirao kakve bi mere mogao preduzeti.

Tenzije između SAD i Venecuele

Venecuela je, podsećanja radi, juče pokrenula trodnevne vojne vežbe i objavila snimke i fotografije svojih borbenih aviona ruske proizvodnje. To je demonstracija sile usmerena ka Sjedinjenim Državama, a sve se to dešava usred rastućih tenzija oko slanja ratnih brodova od strane SAD na Karibe.

2025-08-27 14_22_46-Venezuela deploys warships, drones after U.S. sends guided-missile destroyers to.png
Foto: Printscreen/CBS News

Više od 2.500 vojnika mobilisano je na venecuelanskom karipskom ostrvu La Orčila za vežbe pod nazivom "Suvereni Karibi 200", koje uključuju vazdušne, morske i kopnene manevre. U vežbama učestvuje dvanaest ratnih brodova različitih klasa, 22 aviona i oko dvadesetak drugih plovila, rekao je ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino za državnu televiziju VTV.

Padrino je opisao vežbe kao deo odgovora Venecuele na prisustvo američkih ratnih brodova u regionu.

Misija protiv droge ili promena režima

Vašington kaže da su brodovi – među kojima su tri razarača klase Arli Berk, krstarica Jezero Eri, amfibijski jurišni brod USS Ivo Džima i podmornica na nuklearni pogon – u misiji protiv droge. Međutim, predsednik Venecuele Nikolas Maduro smatra da je raspoređivanje usmereno na promenu režima.

SAD su ranije optužile Madura za umešanost u trgovinu drogom i ponudile nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Karakas takođe tvrdi da je rasporedio milione pripadnika milicije širom zemlje, a Maduro je prošlog meseca upozorio da "nijedno carstvo neće dotaći sveto tlo Venecuele". Vežbe su pokrenute dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da su SAD pogodile ukupno tri broda na Karibima, tvrdeći da su prevozili drogu iz Venecuele.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAMP NAREDIO, RAZNET JOŠ JEDAN BROD! Objavljen snimak! "Bio je na putu da otruje Amerikance" (FOTO/VIDEO)
trump.jpg
PlanetaVENECUELA DIGLA RUSKE SUHOJE! Maduro pokazuje zube Trampu! Amerika poslala ratne brodove, sprema se haos na Karibima! (FOTO/VIDEO)
tramp maduro.jpg
PlanetaMADURO OPTUŽIO AMERIKU: "Planiraju da uvedu marionetski režim u Venecueli, kakva borba protiv narko kartela, žele našu naftu i zlato!"
maduro.jpg
PlanetaOBJAVLJEN SNIMAK! TRAMP SE HITNO OGLASIO, IMA MRTVIH: Američka vojska zapucala, pogođen čamac iz Venecuele! (VIDEO)
tramp.jpg
PlanetaAMERIKA NAPADA VENECUELU? Evo šta je rekao Tramp o vojnim udarima na ovu zemlju! "Saznaćete"... (VIDEO)
venecuela.jpg
Planeta"RAT SA VENECUELOM BI BIO FATALAN PO AMERIKU, POSTOJI AGENT KOJI ZAGOVARA TRAMPA!" Lučić na Kurir televiziji: Cilj je da SAD izgori u pobuni naroda!
tramp.jpg
PlanetaTRAMP RAZMATRA VOJNE UDARE NA VENECUELU! Počinje odbrojavanje, američke trupe vežbaju desant, Portoriko vrvi od vojske! Poslato 10 lovaca F-35!
2025-08-22 07_28_15-THEY SEE ME ROLLIN'_ POTOS on patrol takes DC streets by storm - YouTube — Mozil.png
PlanetaVENECUELA POKAZALA ZUBE AMERICI: Lovci F-16 nadleteli ratni brod SAD u znak demonstracije sile
americki-brod-ap.jpg
PlanetaNAJVEĆI RAT U POSLEDNJIH 100 GODINA NA PRAGU LATINSKE AMERIKE? Tramp sprema udarac na Madura - analiza stručnjaka na čemu će se završiti, hapšenje ili tragedija
maduro.jpg