Američki predsednik Donald Tramp danas je zapretio vladi Venecuele da mora da prihvati povratak svih zatvorenika za koje je rekao da ih je Venecuela prisilila da odu u Sjedinjene Države, ili će cena koju će platiti biti "neopisiva".

Tramp je izneo pretnju u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži Truth Social.

"Želimo da Venecuela odmah prihvati sve zatvorenike, kao i ljude iz psihijatrijskih ustanova, uključujući i one iz najgorih mentalnih bolnica na svetu, koje je venecuelansko 'rukovodstvo' primoralo da dođu u Sjedinjene Države. Ova 'čudovišta' su teško povredila, pa čak i ubila hiljade ljudi. Izvedite ih iz naše zemlje sada ili platite neoposivu cenu", napisao je.

Nije precizirao na koje zatvorenike misli, osim da su neki bili "osobe iz psihijatrijskih ustanova". Takođe nije precizirao kakve bi mere mogao preduzeti.

Tenzije između SAD i Venecuele

Venecuela je, podsećanja radi, juče pokrenula trodnevne vojne vežbe i objavila snimke i fotografije svojih borbenih aviona ruske proizvodnje. To je demonstracija sile usmerena ka Sjedinjenim Državama, a sve se to dešava usred rastućih tenzija oko slanja ratnih brodova od strane SAD na Karibe.

Foto: Printscreen/CBS News

Više od 2.500 vojnika mobilisano je na venecuelanskom karipskom ostrvu La Orčila za vežbe pod nazivom "Suvereni Karibi 200", koje uključuju vazdušne, morske i kopnene manevre. U vežbama učestvuje dvanaest ratnih brodova različitih klasa, 22 aviona i oko dvadesetak drugih plovila, rekao je ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino za državnu televiziju VTV.

Padrino je opisao vežbe kao deo odgovora Venecuele na prisustvo američkih ratnih brodova u regionu.

Misija protiv droge ili promena režima

Vašington kaže da su brodovi – među kojima su tri razarača klase Arli Berk, krstarica Jezero Eri, amfibijski jurišni brod USS Ivo Džima i podmornica na nuklearni pogon – u misiji protiv droge. Međutim, predsednik Venecuele Nikolas Maduro smatra da je raspoređivanje usmereno na promenu režima.

SAD su ranije optužile Madura za umešanost u trgovinu drogom i ponudile nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Karakas takođe tvrdi da je rasporedio milione pripadnika milicije širom zemlje, a Maduro je prošlog meseca upozorio da "nijedno carstvo neće dotaći sveto tlo Venecuele". Vežbe su pokrenute dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da su SAD pogodile ukupno tri broda na Karibima, tvrdeći da su prevozili drogu iz Venecuele.