PRONAĐEN POSLEDNJI DRON KOJI JE ULETEO U POLJSKU IZ RUSIJE: Otkriven na močvarnom terenu, poznat kao "mamac"!
Poslednji dron, koji je 9. septembra uleteo u poljski vazdušni prostor sa teritorije Rusije, pronađen je danas na polju blizu mesta Korše, u Varminsko-mazurskom vojvodstvu na severoistoku Poljske.
Dron je pronašao vlasnik zemljišta, a tužilaštvo je pokrenulo istragu o utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta.
Odeljenje za vojna pitanja Okružnog tužilaštva u Olštinu uz podršku policije i vojne žandarmerije, sprovodi istragu na močvarnom terenu gde je otkriven dron.
Pretpostavlja se da je reč je o poslednjem od 21 drona koji su u noći između 9. i 10. septembra ušli u poljski vazdušni prostor iz pravca Rusije, saopštili su policija i tužilaštvo za agenciju PAP.
Portparol Policijske uprave u Olštinu, Tomaš Markovski, izjavio je da je dron pronađen u subotu oko 14 časova, na oko 50 metara od kuće vlasnika zemljišta, koji je odmah obavestio nadležne službe.
Portparol Okružnog tužilaštva u Olštinu, Danijel Brodovski, potvrdio je da je pronađeni dron izrađen od stiropora i da stanje letelice ukazuje na to da je nekoliko dana ležao na terenu.
Kurir.rs/Agencije