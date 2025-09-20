Vlasnik zemljišta otkrio je dron i odmah obavestio vlasti



Poslednji dron, koji je 9. septembra uleteo u poljski vazdušni prostor sa teritorije Rusije, pronađen je danas na polju blizu mesta Korše, u Varminsko-mazurskom vojvodstvu na severoistoku Poljske.

Dron je pronašao vlasnik zemljišta, a tužilaštvo je pokrenulo istragu o utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta.

Odeljenje za vojna pitanja Okružnog tužilaštva u Olštinu uz podršku policije i vojne žandarmerije, sprovodi istragu na močvarnom terenu gde je otkriven dron.

Pretpostavlja se da je reč je o poslednjem od 21 drona koji su u noći između 9. i 10. septembra ušli u poljski vazdušni prostor iz pravca Rusije, saopštili su policija i tužilaštvo za agenciju PAP.

Portparol Policijske uprave u Olštinu, Tomaš Markovski, izjavio je da je dron pronađen u subotu oko 14 časova, na oko 50 metara od kuće vlasnika zemljišta, koji je odmah obavestio nadležne službe.

Portparol Okružnog tužilaštva u Olštinu, Danijel Brodovski, potvrdio je da je pronađeni dron izrađen od stiropora i da stanje letelice ukazuje na to da je nekoliko dana ležao na terenu.