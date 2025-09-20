Slušaj vest

Evropska unija razmatra nove trgovinske mere koje bi imale za cilj smanjenje preostalih uvoznih količina ruske nafte, posebno kroz naftovod Družba, koji snabdeva Mađarsku i Slovačku, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore upućene u pregovore.

Potencijalne mere uglavnom bi se odnosile na isporuke ruske nafte kroz ovaj naftovod ukoliko Mađarska i Slovačka ne obustave svoj uvoz..

Budimpešta i Bratislava su do sada bile nevoljne da se diverzifikuju od moskovske nafte i blokirale su mere za koje kažu da ugrožavaju njihovu energetsku bezbednost.

Planovi su odvojeni od predloga za novi paket sankcija koje je EU predstavila u petak.

Predložena ograničenja uključuju zabranu ruskog tečnog gasa, koja bi se prvo primenjivala na kratkoročne ugovore šest meseci nakon stupanja na snagu, a zatim na dugoročne poslove od 1. januara 2027. godine.

Kao deo paketa, EU je takođe predložila uvođenje sankcija za više od 100 tankera za naftu u ruskoj floti u senci, kao i druge mere usmerene na entitete koji omogućavaju trgovinu energijom, uključujući i one u trećim zemljama.

Foto: Profimedia

Ambasadori EU su u petak obavešteni o predlozima sankcija.

Izvori Blumberga su odbili da pruže detalje o vremenskom okviru i obimu mogućih trgovinskih mera.

Za razliku od sankcija, koje zahtevaju podršku svih zemalja članica da bi bile usvojene, trgovinskim merama poput carina potrebna je samo podrška većine članica.

Ove mere bi omogućile EU da ispuni ključni zahtev koji je američki predsednik Donald Tramp postavio bloku kao uslov da se SAD pridruže saveznicima u sankcijama Rusiji zbog njene nevoljnosti da okonča rat protiv Ukrajine.

Tramp je više puta rekao da bi EU trebalo da prestane da kupuje rusku naftu i gas. Skoro sve države članice su obustavile uvoz, osim Mađarske i Slovačke.

Većina ostalih zemalja EU obavezala se da će postepeno ukinuti sav uvoz ruskih fosilnih goriva do kraja 2027. godine, a uvođenje trgovinskih mera moglo bi da bude opcija ukoliko vlade u Budimpešti i Bratislavi ne predstave planove za izlazak, rekli su neki od izvora.

SAD su takođe izvršile pritisak na svoje saveznike u G7 da uvedu carine i do 100 odsto Kini i Indiji na kupovinu ruske nafte, kao način da nateraju ruskog predsednika Vladimira Putina da sedne za pregovarački sto sa Ukrajinom.