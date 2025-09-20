Slušaj vest

Taksa od 100.000 dolara za radne vize, koje se široko koriste u tehnološkom sektoru i koje je juče najavio američki predsednik Donald Tramp, primenjivaće se samo na nove zahteve, saopšteno je iz Bele kuće.

„Ovo je jednokratna taksa koja se primenjuje samo kod zahteva za vizu. Primenjuje se samo na nove vize, a ne na obnavljanja ili trenutne nosioce viza“, rekao je zvaničnik Bele kuće koji je zatražio da ostane anoniman.

AFP navodi da je pojašnjenje dato zbog zabrinutosti koju su izrazile Indija i kompanije koji bi potencijalno bile pogođene ovom odlukom.

Američka taksa od po 100.000 dolara za svaku radnu vizu H-1B koju dobijaju stručnjaci naplaćivaće se od sutra.

Najveće sindikalno udruženje tehnološke industrije Indije Naskom saopštilo je da je to razlog za „zabrinutost preduzeća, stručnjaka i studenata širom sveta“, a i za zabrinutost za nastavljanje nekih projekata.