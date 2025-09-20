Slušaj vest

Memorijalna služba za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, zakazana za nedelju u Stejt Farm stadionu u Glendejlu u Arizoni, biće održana pod ogromnim obezbeđenjem. Očekuje se prisustvo više od 100.000 ljudi obučenih u crveno, belo i plavo, saopštile su federalne agencije.

Zvaničnici Ministarstva unutrašnje bezbednosti SAD označili su događaj pod nazivom "Građenje nasleđa: Sećanje na Čarlija Kirka" (Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk) oznakom nivo-1, što je rezervisano za događaje najvišeg nacionalnog značaja.

Ova kategorija omogućava federalnoj vladi da obezbedi kompletan spektar resursa i pomogne lokalnim vlastima u organizaciji sigurnog i uspešnog događaja.

Federalne agencije su već ispratile nekoliko pretnji nepoznatog kredibiliteta uoči memorijalne službe, na kojoj će, prema izveštajima ABC News, prisustvovati i predsednik SAD Donald Tramp kao i potpredsednik SAD Džej Di Vens. Memorandum upozorava da bi "nasilni ekstremisti i pojedinačni napadači" mogli videti memorijalnu službu ili povezane događaje kao privlačne ciljeve zbog prisustva visokih zvaničnika, političkih aktivista i međunarodnog medijskog interesovanja.

Detalji događaja

Događaj počinje u 11 časova po lokalnom vremenu, a prenosiće ga televizijske mreže FOX i CBS. Govore će održati Donald Tramp, udovica Erika Kirk, koja je emotivni govor održala nekoliko dana nakon napada, kao i drugi istaknuti gosti: šef osoblja Bele kuće Suzi Vajls, državni sekretar Marko Rubio, sekretar za zdravlje i socijalna pitanja Robert F. Kenedy mlađi , sekretar za rat Pit Hegset, direktor nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard, Donald Trump Jr., Taker Karlson, zamenik šefa osoblja Bele kuće Stiven Miler i direktor za osoblje Bele kuće za Serđio Gor.

Verski deo službe vodiće hrišćanski pevači i tekstopisci Chris kris Tomlin, Brendon Lejk, Fil Vikam, Kari Džobe Karnes i Kodi Karnes.

Stadion će biti glavno mesto memorijalne službe, dok će dodatni gosti moći da se smeste u obližnjoj "Desert Diamond Areni", kapaciteta 20.000 mesta. Očekuje se da broj prisutnih znatno premaši kapacitet stadiona od 73.000 ljudi.

Američka Tajna služba (US Secret Service) koordinira sve bezbednosne mere u saradnji sa lokalnom i državnom policijom, FBI i ATF-om. Mere uključuju nadzor iz vazduha i sa tla, nevidljive sigurnosne procedure, detektore metala i strogu zabranu unošenja torbi. Više stotina službenika biće raspoređeno u i oko stadiona, dok su službenici već na terenu u Feniksu i Glendejlu.

Kampovanje na parkingu nije dozvoljeno, ali se očekuje da posetioci počnu da dolaze već od 2 ujutru, pre otvaranja vrata u 8 časova. Većina će morati da parkira nekoliko kilometara dalje.

Memorijalna služba je otvorena za javnost ali su učesnici zamoljeni da se registruju preko "Turning Point USA", organizacije koju je Kirk osnovao, prenosi NY Post.