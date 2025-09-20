Slušaj vest

Holandska policija upotrebila je danas suzavac i vodeni top kako bi rasterala nasilne antimigracione proteste u Hagu, saopštile su lokalne vlasti.

Tokom sukoba uhapšeno je 30 osoba, a dvoje policajaca je povređeno.

Vlasti nisu isključile mogućnost dodatnih hapšenja u narednim danima dok pregledaju snimke sa kamera, prenosi Rojters.

Hiljade ljudi pridružilo se protestu koji je organizovao desničarski aktivista, zahtevajući strožu migracionu politiku i suzbijanje tražilaca azila, nešto više od mesec dana pre nacionalnih izbora, prenose domaći mediji pisanje Tanjuga.

Foto: LINA SELG/ANP

Velike grupe demonstranata, od kojih su mnogi mahali holandskim zastavama i zastavama povezanim sa krajnje desničarskim grupama, žestoko su se sukobile sa policijom, bacajući kamenje i flaše, pokazao je snimak televizije NOS.

Policijski automobil je zapaljen, a grupa demonstranata je nakratko blokirala autoput u blizini mesta demonstracija.

Lokalni mediji su preneli da su demonstranti takođe razbili nekoliko prozora na sedištu stranke levog centra D66, koju mnogi na krajnjoj desnici smatraju strankom koja služi progresivnoj eliti.

Vođa D66 Rob Džeten naveo je na društvenoj mreži X da je šteta unutra velika.

"Ako mislite da nas možete zastrašiti, nećete imati sreće. Nikada nećemo dozvoliti ekstremističkim pobunjenicima da nam oduzmu našu prelepu zemlju", dodao je.

Antimigracioni populista Gert Vilders , koji je pobedio na prethodnim izborima u Holandiji i poslednjih nedelja zadržao vođstvo u anketama uoči glasanja 29. oktobra, bio je pozvan da govori na demonstracijama, ali nije prisustvovao.