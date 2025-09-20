Slušaj vest

Više od 120 zemljotresa dogodilo se na Kamčatki za manje od 24 sata, od kojih se 25 osetilo u gradu Petropavlovsku Kamčatskom, saopštila je danas regionalna filijala Federalnog istraživačkog centra geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Snažan zemljotres jačine 7,4 stepena Rihterove skale dogodio se u Tihom okeanu u petak ujutru u 6.58 sati po lokalnom vremenu, koje je deset sati ispred Centralnog evropskog vremena (CET), sa epicentrom 93 kilometra od Petropavlovska Kamčatskog, prenose RIA Novosti.

Federalni istraživački centar za geofizička istraživanja Ruske akademije nauka je na svom Telegram kanalu saopštio da je se u regionu Kamčatke "od 9.00 časova 19. septembra do 8.00 časova 20. septembra dogodilo 124 zemljotresa".

Kamčatka je 30. jula doživela najjači zemljotres od 1952. godine, koji je imao magnitudu od 8,8 stepeni Rihterove skale, a od tada su skoro svakodnevno registrovani naknadni potresi.

Kurir.rs/RIA Novosti

