Izraelska vojska nastavila je danas napad na grad Gazu i širi pojas Gaze, uništavajući podzemne tunele i minirajući objekte u napadima u kojima je poginulo najmanje 60 Palestinaca, saopštile su zdravstvene vlasti u Gazi koje kontroliše Hamas.

Napad se dogodio dok se deset zemalja, uključujući Australiju, Belgiju, Veliku Britaniju i Kanadu, spremalo da zvanično prizna palestinsku državu u ponedeljak, uoči godišnjeg okupljanja lidera na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Intenzivirana izraelska vojna kampanja usmerena na visoke zgrade u gradu Gazi počela je ove nedelje kopnenim napadom.

Napredujte ka centralnim i zapadnim delovima grada

Izraelske snage, koje kontrolišu istočna predgrađa Gaze, ciljaju područja Šeik Radvana i Tel Al-Have odakle će se pozicionirati za napredovanje ka centralnim i zapadnim delovima grada.

Većina stanovništva grada Gaze sklonila se u ovim područjima.

Vojska procenjuje da je uništila do 20 nebodera u gradu Gazi u protekle dve nedelje. Takođe, prema izraelskim medijima, veruje se da je više od pola miliona ljudi pobeglo iz grada od početka septembra.

Hamas, međutim, tvrdi da je grad napustilo nešto manje od 300.000 ljudi, dok je 900.000 ljudi još uvek prisutno u gradu, uključujući izraelske taoce.



Među stanovnicima su izraelski taoci koje drži militantna grupa Hamas. Vojno krilo Hamasa objavilo je danas oproštajnu fotografiju talaca na aplikaciji Telegram, upozoravajući da njihovi životi zavise od izraelske vojne operacije u Gazi.

Uz fotografije talaca, svi imaju isto ime i prezime - Ron Arad.

Ron Arad je ime izraelskog vojnog oficira koji je nestao tokom operacije u Libanu 1986. godine i od tada se vodi kao nestao u akciji, a pretpostavlja se da je umro u zatočeništvu nakon što su ga zarobili pripadnici libanske šiitske grupe Amal, a kasnije navodno predali Hezbolahu i iranskoj Revolucionarnoj gardi.

Aradovo ime označava jednog od najpoznatijih nestalih izraelskih vojnika i simbol je dugogodišnje potrage izraelskih vlasti za sudbinom svojih nestalih pripadnika.

„Kriza gladi u Gazi je preuveličana“

Hamas takođe procenjuje da je od 11. avgusta izraelska vojska uništila i oštetila više od 1.800 stambenih zgrada u gradu Gazi i da je uništila više od 13.000 šatora u kojima su se sklonile raseljene porodice.

Foto: Jehad Alshrafi/AP

Za skoro dve godine rata, u izraelskom napadu na Gazu poginulo je više od 65.000 Palestinaca, glad se proširila enklavom, većina zgrada je uništena, a gotovo celokupno stanovništvo je raseljeno, u mnogim slučajevima i po nekoliko puta.

Izrael tvrdi da je kriza gladi u Gazi preuveličana i da je Hamas uglavnom kriv.

Izraelska vojna organizacija COGAT zadužena za nadgledanje humanitarne pomoći u enklavi saopštila je da je Hamas u subotu otvorio vatru na timove UN i sprečio otvaranje nove humanitarne rute ka jugu Pojasa Gaze.

Ni zvaničnici Hamasa niti UN nisu bili dostupni za komentar.