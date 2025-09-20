Slušaj vest

Šokantni susret dogodio se u utorak popodne kada je crni medved lutao kroz prodavnicu "Dolar dženeral stor" u Vernonu, Nju Džerzi, pošto je ugrizao 90-godišnju ženu.

Sve se dogodilo oko 16 časova, kada je divlja životinja viđena kako luta između rafova prodavnice. Krenula je na kupce i kućne ljubimce, što je izazvalo strah da je životinja bolesna, prema CBS News-u.

Na videu koji je snimio lokalni agent za nekretnine Šon F. Klarkin, ženka medveda od 77 kilograma šeta kroz prodavnicu dok je svi prestravljeno posmatraju.

Klarkin, koji je pokušao da izvede medveda iz prodavnice, mogao se čuti kako nervozno govori životinji: „Šta ima, druže? Ti si jedan veliki, gadan majmun.“ Kako mu se medved približavao, Klarkinov glas je postajao sve frenetičniji: „Gde su, dođavola, vrata?“

Medved je već ugrizao stariju ženu za nogu pre nego što je Klarkin počeo da snima. Žena je hitno prevezena u bolnicu, a kasniji izveštaji su potvrdili da je medved napao i psa jednog meštanina.

Uprkos naporima policije da vrati medveda u šumu gumenim mecima, životinja se stalno vraćala u prodavnicu, što je navelo vlasti da donesu odluku da je upucaju.

Kristin Flor, koja radi u obližnjem preduzeću, bila je svedok smrti medveda i bila je preplavljena emocijama.

"Srce mi se jednostavno slomiloo. Suze su mi krenule u oči. Sada suze kreću samo kad pomislim na to. Pitala sam policajca, znate: 'Je li to samo sredstvo za smirenje ili ste morali da ga upucate?' Rekao je: 'Morali smo da ga upucamo' .Jednostavno sam počela da plačem“, rekla je Flor.

Na snimku se čuje kako Klarkin podstiče medveda na slobodu, vičući „Sloboda, druže, sloboda!“, dok životinja izgleda neubeđeno. Ali nekoliko trenutaka kasnije, kako se ponašanje medveda promenilo, Klarkin je viknuo: „Beži! Beži dođavola! Skreni!“

Foto: Printskrin Facebook

Odeljenje za ribe i divlje životinje kancelarije za zaštitu životne sredine Nju Džerzija sada istražuje incident.

Klarkin je kasnije objavio saopštenje na društvenim mrežama, skrećući pažnju na osnovni uzrok takvih susreta – neobezbeđene kontejnere.

"Nakon godina – decenija – kada je opština dozvoljavala da kontejneri restorana i preduzeća ostanu otvoreni i neobezbeđeni, sada svedočimo posledicama“, napisao je.

„Kada medvedi imaju lak pristup ljudskoj hrani, njihova populacija brzo raste, što dovodi do nepotrebnog godišnjeg lova. Ako smanjimo pristup hrani iz kontejnera, videćemo prirodni pad populacije medveda i, shodno tome, manju potrebu za ovim lovom".

Dok zvaničnici nastavljaju istragu, uznemirujući incident ističe rastuću zabrinutost zbog sukoba između ljudi i divljih životinja u prigradskim područjima.