Ruski piloti koji su u petak narušili estonski vazdušni prostor ignorisali su signale italijanskih borbenih aviona koji učestvuju u misiji NATO-a za kontrolu vazdušnog prostora na Baltiku, a koji su reagovali na kršenje, rekao je danas visoki estonski vojni zvaničnik.

Pukovnik Antis Kiviselgas, direktor estonskog vojnoobaveštajnog centra, rekao je za AP da još uvek "treba da se potvrdi" da li je kršenje granice bilo namerno.

Međutim, rekao je da su ruski borbeni avioni "trebalo da znaju da se nalaze u (estonskom) vazdušnom prostoru".

Kako je naveo, ruski piloti nisu predstavljali "vojnu pretnju", međutim, dodao je, iako su potvrdili da su primili poruku od italijanskih pilota koji su leteli borbenim avionima F-35, oni su je očigledno ignorisali i "nisu zaista pratili znakove", što delimično objašnjava zašto su toliko dugo bili u estonskom vazdušnom prostoru, dodao je.

F-35 Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Zašto to nisu uradili, to je pitanje za ruske pilote. Ovo bi mogao da bude veliki problem - rekao je Kiviselgas.

Prema njegovim rečima, ruski borbeni avioni poleteli su sa aerodroma u blizini grada Petrozavodska na severozapadu Rusije i odleteli ka Kalinjingradskoj oblasti, ruskoj eksklavi na obali Baltičkog mora, smeštenoj između Litvanije i Poljske.

Pratila su ih dva finska borbena aviona, a kasnije su ih pratila dva italijanska borbena aviona, koji su poleteli sa estonske vazduhoplovne baze Amari i pratili ih u estonskom, a zatim i međunarodnom vazdušnom prostoru, rekao je Kiviselgas.

Upad u estonski vazdušni prostor, koji je trajao 12 minuta, bio je najnoviji test sposobnosti Alijanse da odgovori na ruske vazdušne pretnje pošto je 21 ruski dron narušio poljski vazdušni prostor 10. septembra, prenosi litvanska nacionalna televizija LRT.

Estonska vojska je saopštila da su ruski borbeni avioni MiG-31 ušli u estonski vazdušni prostor u 9.58 časova po lokalnom vremenu u petak u oblasti Vajndla, malog ostrva u Finskom zalivu u Baltičkom moru, i ostali tamo do 10.10 časova.

Ministarstvo spoljnih poslova je u saopštenju naglasilo da je ovo četvrto kršenje estonskog vazdušnog prostora od strane Rusije ove godine.

Pošto je Talin objavio da su tri ruska borbena aviona u petak bez dozvole ušla na teritoriju zemlje, rusko Ministarstvo odbrane je u subotu negiralo da su njihovi avioni narušili estonski vazdušni prostor.

Estonski zvaničnici su to odbacili, rekavši da je kršenje potvrđeno radarom i vizuelnim kontaktom, i sugerisali da bi to mogla biti taktika usmerena na preusmeravanje zapadnih resursa dalje od Ukrajine.