Vlasti američke savezne države Arizona uhapsile su muškarca koji se naoružan kretao po stadionu na kojem će sutra biti održana komemoracija ubijenom američkom konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku, lažno se predstavljajući kao pripadnik policije.

Uhapšeni Džošua Renkls optužen je da se predstavljao kao pripadnik snaga reda, kao i za nošenje oružja na zabranjenom mestu, saopštio je portparol policije Arizone, preneo je Foks njuz.

On je dodao da je u toku istraga koja će utvrditi njegove namere na stadionu američke nacionalne fudbalske lige NFL.

Foto: John Locher/AP

Renkls je agentima Tajne službe rekao da se nalazio na stadionu kao privatno obezbeđenje.

Kako su naveli dobro upućeni izvori, on je bivši pripadnik policije iz druge američke države.

- Tajna služba u koordinaciji sa lokalnom policijom u Glendejlu u Arizoni istražuju pojedinca koji se sumnjivo ponašao na stadionu Stejt Farm - izjavio je predstavnik Tajne službe Entoni Guljelmi.

Na tom stadionu biće održana komemoracija Kirku kojoj će, kako vlasti očekuju, sutra prisustvovati oko 100.000 ljudi.