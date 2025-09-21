Slušaj vest

Detalji brutalnog ubistva koje se dogodilo u subotu popodne u istočnom delu Soluna, kada je 50-godišnji muškarac zadavio svoju 59-godišnju sestru, šokiraju javnost.

Kako prenosi Prototema, pedesetdevetogodišnja žena je nedavno otpuštena iz bolnice, gde je od 9. septembra bila hospitalizovana zbog moždanog udara. Njen brat je, prema istim izvorima, dovezao sestru kući, gde se zločin i dogodio. Ubistvo se odigralo oko 14:50, u stanu na drugom spratu zgrade u naselju Harilau.

Kada su stigli kući, žena je, navodno, izgovorila nešto što je razbesnelo brata, što je rezultiralo ubistvom. Policiju je o zločinu obavestio sam počinilac rekavši: "Ubio sam svoju sestru".

Žrtva je pronađena sa kesom preko glave, a policajci iz tima "Z" odmah su stigli na lice mesta. Počinilac, koji je prethodno priznao zločin, otvorio je vrata policiji koja jezatekla šokantan prizor u stanu.

Prema informacijama portala, ubica i žrtva su brat i sestra po ocu. Žrtva je živela sama, dok je pedesetogodišnji muškarac otac dvoje dece, u braku, i živi u drugom delu grada.

Iako su navodno imali dobre odnose, nijedan od njih nema istoriju psihijatrijske hospitalizacije niti nasilja u porodici. Počinilac se nakon hapšenja nije izjašnjavao o motivu i rekao je da će svedočiti samo u prisustvu advokata.