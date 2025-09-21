Slušaj vest

Oko dvanaest zemalja namerava da prizna palestinsku državnost na predstojećoj konferenciji UN, javlja Rojters.

Očekuje se da će oko dvanaest zemalja, uključujući Francusku, Australiju, Belgiju, Veliku Britaniju i Kanadu, formalno priznati nezavisnu palestinsku državu, pre godišnjeg sastanka lidera na Generalnoj skupštini UN - navodi se u članku .

Kurir.rs/Rojters

