Napominje se da, između ostalih, Francuska, Australija i Belgija planiraju da priznaju Palestinu.
Sve više zemalja protiv Izraela
OVO ĆE RAZBESNETI IZRAEL: Dvanaest zemalja će priznati Palestinu na konferenciji UN
Oko dvanaest zemalja namerava da prizna palestinsku državnost na predstojećoj konferenciji UN, javlja Rojters.
Očekuje se da će oko dvanaest zemalja, uključujući Francusku, Australiju, Belgiju, Veliku Britaniju i Kanadu, formalno priznati nezavisnu palestinsku državu, pre godišnjeg sastanka lidera na Generalnoj skupštini UN - navodi se u članku .
