Proukrajinski gerilci sabotirali su železničku prugu koja vodi do vazduhoplovne fabrike u ruskom gradu Smolensku, saopštila je grupa Ateš21. septembra, piše Kijev independent.

Eksplozija na šinama

- Agenti našeg pokreta digli su u vazduh železničke šine u Smolensku, koje vode do vazduhoplovne fabrike. Ova fabrika proizvodi rakete H-59 za rusko Ministarstvo odbrane - navela je grupa u objavi na Telegramu.

Redovne sabotaže na vojnoj infrastrukturi

Grupa Ateš redovno sprovodi sabotaže vojne infrastrukture na ukrajinskoj teritoriji pod ruskom kontrolom i duboko unutar Rusije.

- Naši drugovi iz Organizacije Ukrajinaca u fabrici potvrdili su da je logistika sa raketama poremećena - tvrdi grupa.

Akt sabotaže sproveden je uz pomoć takozvane Tajne organizacije Ukrajinaca.

Fabrika kao strateška meta

- Fabrika proizvodi rakete, dronove i drugu opremu. Ona je strateška meta i nastavićemo da udaramo na takva postrojenja. Objekti vojno-industrijskog kompleksa su nezaštićeni, a poremećaji u proizvodnji će se povećavati - poručio je Ateš.

Zapadni ruski grad Smolensk nalazi se na oko 276 kilometara od severne granice Ukrajine sa Rusijom.

Ranije akcije gerilaca

Dana 17. septembra gerilci Ateša sabotirali su železničku infrastrukturu u ruskom gradu Jekaterinburgu, poremetivši, kako tvrde, vojnu logistiku Moskve "u svim strateškim pravcima".