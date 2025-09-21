Ukrajinske snage su objavile video snimak bitke za Pokrovsk na kojem se vidi kako dronovima uništavaju rusku vojnu tehniku.
NEMILOSRDNI LOV DRONOVIMA
BRUTALNE SCENE BITKE ZA POKROVSK! Objavljen snimak kako Ukrajinci pogađaju ruski tenk, ali to nije sve! Uništeno je mnogo toga! (FOTO/VIDEO)
Piloti dronova iz ukrajinske jedinice "Feniks" brigade graničara "Osveta" uništili su tri automobila, tri kamiona, jedno oklopno vozilo i pogodili ruski tenk u sektoru Pokrovsk.
Bitka za Pokrovsk. Ukrajinci uništavaju rusku vojnu tehniku i osoblje. Uništen je i jedan ruski tenk. Foto: Printscreen/Youtube
Prema navodima agencije Ukrinform, Državna granična služba Ukrajine objavila je odgovarajući video zapis.
- Borbene jedinice uspešno prekidaju neprijateljske linije snabdevanja ljudstvom i municijom. U sektoru Pokrovsk graničari su uništili dva motocikla, šest vozila, dva UAZ kamiona, jedno oklopno vozilo i takođe pogodili neprijateljski tenk. Na desetine okupatora je eliminisano - navodi se u saopštenju.
