Piloti dronova iz ukrajinske jedinice "Feniks" brigade graničara "Osveta" uništili su tri automobila, tri kamiona, jedno oklopno vozilo i pogodili ruski tenk u sektoru Pokrovsk.

Bitka za Pokrovsk. Ukrajinci uništavaju rusku vojnu tehniku i osoblje. Uništen je i jedan ruski tenk. Foto: Printscreen/Youtube

Prema navodima agencije Ukrinform, Državna granična služba Ukrajine objavila je odgovarajući video zapis.

- Borbene jedinice uspešno prekidaju neprijateljske linije snabdevanja ljudstvom i municijom. U sektoru Pokrovsk graničari su uništili dva motocikla, šest vozila, dva UAZ kamiona, jedno oklopno vozilo i takođe pogodili neprijateljski tenk. Na desetine okupatora je eliminisano - navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Ukrinform/Preneo: V.M.)

