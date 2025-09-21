Slušaj vest

Američka policija očekuje oko 100.000 ljudi na komemorativnoj službi Čarlija Kirka 21. septembra 2025. godine, na stadionu Stejt Farm u Glendejlu u Arizoni. Događaj će biti obezbeđen merama sličnim onima za Superbol.

Tramp: "Odajemo počast velikom čoveku"

Američki predsednik Donald Tramp govorio je o pokojnom Čarliju Kirku tokom večere u organizaciji American Cornerstone Institute u subotu uveče, nazvavši ga "velikim čovekom" i centralnom figurom njegovog političkog pokreta.

- Sutra odajemo počast velikom čoveku, Čarliju Kirku. Bio je uz nas od samog početka. Imao je armiju i voleo je ono što radimo - rekao je Tramp.

Tramp se prisetio Kirkove energije i upornosti, navodeći kako bi ga osnivač Turning Point USA često molio da se pojavi i govori bez mnogo najave.

Uticaj na mlade konzervativce

Tramp je opisao Kirkov uticaj na mlade konzervativce, kao i to da se sada oseća dubok gubitk među njegovim pristalicama.

- Imao je pravu armiju mladih ljudi. Voleli su ga i sada su svi skrhani. Svi su potpuno slomljeni - rekao je Tramp.

On je potvrdio da će prisustvovati sahrani u Arizoni, dodajući da "nema reči kojima se može opisati ono što se desilo. To nikada nije smelo da se dogodi."

Bela kuća šalje dva aviona puna osoblja Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit potvrdila je u emisiji Kayleigh McEnany da će "dva aviona puna osoblja Bele kuće" odleteti na sahranu u Arizonu.

- Predsednik, potpredsednik, predsednik Predstavničkog doma, kao i ministri iz kabineta govoriće na sahrani. To pokazuje koliko je ljudi dotakao na najvišim nivoima vlasti - rekla je Livit.

Nazvala je Kirka "izuzetnim čovekom, duboke vere" i dodala da će "njegovo nasleđe sigurno biti poštovano i zapamćeno".

Okupljanja ispred sedišta TPUSA

Ispred sedišta Turning Point USA u Feniksu stotine ljudi okupljaju se svakodnevno kako bi odali počast pokojnom konzervativnom lideru.

Okupljanje se pretvorilo u veliko spomen-obeležje sa cvećem, svećama, zastavama, rukom pisanim porukama itd..

Posetioci su ostavljali Starbaks čaše sa njegovim imenom i omiljenim napitkom - Mint Majesty čaj sa dva meda - u znak sećanja na njegov glas.

Najzapaženiji dar bio je paket borovnica, posvećen njegovoj ćerki, nakon što je njegova supruga Erika rekla da je Kirk "na radnom putovanju sa Isusom" kako bi mogao da joj obezbedi budžet za borovnice.

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

Emotivna atmosfera i snažne poruke

Novinarka Izabel Braun opisala je atmosferu kao "veoma emotibnu", ističući koliko snažno deluju sveće, molitve i suze okupljenih. Vernici su se sinoć okupili ispred krsta i tiho pevali pesmu "Lord I Need You" ("Gospode, trebam te").

- Čarli, možda nisi otišao na Vest point, ali si jedan od najhrabrijih vojnika. Spasio si više Amerikanaca nego što ćeš ikada znati! Bog te blagoslovio - napisao je jedan čovek na američkoj zastavi.

- Vatra je zapaljena. Lavlja pećina je uzdrmana. Uspavani lavovi su probuđeni. Čarlijev glas nije ućutkan, on je pojačan. Nikada ga nećemo zaboraviti i nikada nećemo biti ućutkani - stoji poruka.

Detalji komemoracije

Događaj počinje u 11 časova po američkom vremenu, a prenosiće ga televizijske mreže FOX i CBS.