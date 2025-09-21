"Ako to ne urade, saznaće šta ću preduzeti"

Talibaniod 2021. kontrolišu vazdušnu bazu Bagramposle povlačenja američkih trupa. Donald Trampje u subotu zapretio Avganistanu, kojim vladaju Talibani, da će se dogoditi loše stvari ukoliko baza ne bude vraćena SAD.

- Ako Avganistan ne vrati vazdušnu bazu Bagram onima koji su je izgradili, Sjedinjenim Američkim Državama, DOGODIĆE SE LOŠE STVARI!!! - napisao je Tramp na mreži Truth Social, prenosi Foks njuz.

Nije precizirao koje bi posledice zemlja mogla da snosi.

Pokušaji da se baza povrati

U četvrtak je Tramp rekao da administracija "pokušava" da povrati bivšu američku vojnu bazu Bagram od Talibana.

Govoreći pred novinarima uz britanskog premijera Kira Starmera, Tramp je kritikovao način na koji je povlačenje iz Avganistana sprovedeno pod predsednikom Džoom Bajdenom.

- Pokušavamo da je vratimo, jer im trebaju određene stvari od nas - rekao je Tramp, ne pojašnjavajući na koga misli.

Strateški značaj - blizina Kine

- Želimo tu bazu nazad, a jedan od razloga je taj što se, kao što znate, nalazi na sat vremena od mesta gde Kina pravi svoje nuklearno oružje - dodao je Tramp.

U subotu uveče rekao je novinarima da administracija želi Bagram "odmah", upozorivši: "Ako to ne urade, saznaće šta ću preduzeti."

Istorija baze Bagram

Bazu su izgradili Sovjeti 1950-ih. SAD su je preuzele 2001. godine kada su ušle u Avganistan posle napada 11. septembra.

Kada su se 2021. povukle, američke snage su tajno napustile bazu usred noći 1. jula, ostavljajući je avganistanskoj vladi. Talibani su je zauzeli šest nedelja kasnije, istog dana kada je pao Kabul.

Kontakti SAD i Talibana posle američkog povlačenja

Ranije ove godine američki izaslanik za taoce Adam Boler sastao se sa talibanskim zvaničnicima u Kabulu, radeći na oslobađanju taoca Džordža Glekmana - što je prvi direktni susret od povlačenja 2021. godine.

Boler i specijalni izaslanik Zalmaj Halilzad sastali su se sa talibanskim ministrom spoljnih poslova Amirom Kanom Mutakijem i, prema saopštenju Talibana, razgovarali o razvoju bilateralnih odnosa, pitanjima građana i investicionim prilikama u Avganistanu.

Sporazum i povlačenje trupa

Povlačenje američkih trupa počelo je tokom prve Trampove administracije u martu 2020. godine. Obaveštajni izveštaji pokazivali su da su Talibani jačali širom Avganistana u mesecima koji su prethodili povlačenju tokom avgusta 2021. godine.