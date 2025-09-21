TURSKA U PLAMENU, POŽARI U ANTALIJI! Naređena hitna evakuacija! Vatrena stihija preti selima i gradovima! (FOTO/VIDEO)
Turski mediji izvestili su o novom požaru koji je izbio između oblasti Kundu i Belek, što se nadovezuje na niz požara koji su ranije zahvatili Alanjui Muratpašu u provinciji Antalija.
Uzrok požara još uvek nepoznat
Prema informacijama sa portala Antalija Hakinda, uzrok požara još uvek nije utvrđen. Vatrogasne ekipe iz opštine Antalija, Regionalne šumarske direkcije i snage bezbednosti poslati su na lice mesta.
Sve službe su u pripravnosti
Dok se nastavljaju napori za gašenje požara, ekipe su aktivirale visok stepen pripravnosti u slučaju da požar zbog jakog vetra pređe na okolna područja.
Evakuacija i zaštita stanovništva
Stanovnici pogođenih područja premešteni su u sigurne zone kao preventivna mera. Vatrogasci nastavljaju intenzivnu borbu protiv požara koji je zbog velikog plamena pretvorio noć u dan.
Požar u Kumluci i zaštita poljoprivrednog zemljišta
Prema dostupnim informacijama, požar je izbio u šumskom području sela Kumluca u opštini Aksu oko 21:00 sat, iz nepoznatih razloga. Vatrogasne ekipe iz Antalje i veliki broj cisterni Regionalne šumarske direkcije poslati su na teren.
Kada je vatra prišla plastenicima sa jagodama, ekipe su prioritetno štitile poljoprivredno zemljište.
Požar se širi ka moru
Požar se trenutno širi ka moru i daleko je od naseljenih područja. Vatrogasne ekipe nastavljaju intenzivne napore da spreče njegovo širenje prema naseljenim mestima.
