Slušaj vest

Turski mediji izvestili su o novom požaru koji je izbio između oblasti Kundu i Belek, što se nadovezuje na niz požara koji su ranije zahvatili Alanjui Muratpašu u provinciji Antalija.

Uzrok požara još uvek nepoznat

Prema informacijama sa portala Antalija Hakinda, uzrok požara još uvek nije utvrđen. Vatrogasne ekipe iz opštine Antalija, Regionalne šumarske direkcije i snage bezbednosti poslati su na lice mesta.

Požari u Antaliji Foto: Printscreen/X

Sve službe su u pripravnosti

Dok se nastavljaju napori za gašenje požara, ekipe su aktivirale visok stepen pripravnosti u slučaju da požar zbog jakog vetra pređe na okolna područja.

Evakuacija i zaštita stanovništva

Stanovnici pogođenih područja premešteni su u sigurne zone kao preventivna mera. Vatrogasci nastavljaju intenzivnu borbu protiv požara koji je zbog velikog plamena pretvorio noć u dan.

Požar u Kumluci i zaštita poljoprivrednog zemljišta

Prema dostupnim informacijama, požar je izbio u šumskom području sela Kumluca u opštini Aksu oko 21:00 sat, iz nepoznatih razloga. Vatrogasne ekipe iz Antalje i veliki broj cisterni Regionalne šumarske direkcije poslati su na teren.

Kada je vatra prišla plastenicima sa jagodama, ekipe su prioritetno štitile poljoprivredno zemljište.

Požar se širi ka moru

Požar se trenutno širi ka moru i daleko je od naseljenih područja. Vatrogasne ekipe nastavljaju intenzivne napore da spreče njegovo širenje prema naseljenim mestima.

(Kurir.rs/Mehr News Agency/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaPRESELO IM LETOVANJE! Strašan požar u Turskoj, hotel evakuisan! (VIDEO)
pozar.png
PlanetaVELIKI POŽAR U ANTALIJI: Vetar otežava gašenje vatre, ljudi evakuisani iz obližnjih hotela (VIDEO)
Antalija požar.jpg
Planeta(VIDEO, FOTO) VELIKI PROTESTI U TURSKOJ! Glavna opoziciona stranka izvela 50.000 ljudi na ulice Ankare, evo šta traže od Erdogana!
Protesti u Turskoj
PlanetaJAK ZEMLJOTRES U ANKARI, TURCI BEŽE GLAVOM BEZ OBZIRA! Istrčavali iz kuća i prodavnica na ulicu, panika i u televizijskom studiju (FOTO, VIDEO)
ankara.jpg