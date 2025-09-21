Slušaj vest

Turski mediji izvestili su o novom požaru koji je izbio između oblasti Kundu i Belek, što se nadovezuje na niz požara koji su ranije zahvatili Alanjui Muratpašu u provinciji Antalija.

Uzrok požara još uvek nepoznat

Prema informacijama sa portala Antalija Hakinda, uzrok požara još uvek nije utvrđen. Vatrogasne ekipe iz opštine Antalija, Regionalne šumarske direkcije i snage bezbednosti poslati su na lice mesta.

Sve službe su u pripravnosti

Dok se nastavljaju napori za gašenje požara, ekipe su aktivirale visok stepen pripravnosti u slučaju da požar zbog jakog vetra pređe na okolna područja.

Evakuacija i zaštita stanovništva Stanovnici pogođenih područja premešteni su u sigurne zone kao preventivna mera. Vatrogasci nastavljaju intenzivnu borbu protiv požara koji je zbog velikog plamena pretvorio noć u dan.

Požar u Kumluci i zaštita poljoprivrednog zemljišta

Prema dostupnim informacijama, požar je izbio u šumskom području sela Kumluca u opštini Aksu oko 21:00 sat, iz nepoznatih razloga. Vatrogasne ekipe iz Antalje i veliki broj cisterni Regionalne šumarske direkcije poslati su na teren.

Kada je vatra prišla plastenicima sa jagodama, ekipe su prioritetno štitile poljoprivredno zemljište.

Požar se širi ka moru