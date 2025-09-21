Slušaj vest

Izraelska vojska je saopštila da su u nedelju iz severne Gaze ispaljena dva projektila, od kojih je jedan oboren, dok je drugi pao na južni Izrael, piše list Al Arabija.

- Čim  su se oglasile sirene u područjima Lakis i Ašdod, iz severnog dela Pojasa Gaze ispaljena su dva projektila - navela je vojska.

Presretanje i obaranje projektila

Izraelska vosjka je dodala da je vazduhoplovstvo oborilo jedan projektil, dok je drugi pao u otvoreni prostor. Nema izveštaja o žrtvama.

Retka lansiranja tokom izraelske ofanzive

Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za ovaj napad. Inače su lansiranja raketa na Izrael iz Pojasa Gaze postala retka zbog intenzivne izraelske vazdušne i kopnene ofanzive na grad Gazu poslednjih nekoliko nedelja.

Izraelski napadi u Gazi

Civilna zaštita Gaze izvestila je da je od zore u nedelju šest osoba poginulo u izraelskim napadima.

Svedoci su rekli da je tokom noći grad Gaza potresen vazdušnim napadima i artiljerijskom paljbom dok izraelska vojska nastavlja ofanzivu.

Napad Huta na Izrael. Jemenski pobunjenici su lansirali hipersonične rakete i dronove na Izrael, a u Tel Avivu su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Jedna od raketa je oborena kod svetog grada muslimana - Medine u Saudijskoj Arabiji. Foto: screenshot X

Izraelje bombardovao grad Gazu u vazdušnim napadima i tenkovima u pokušaju da ga zauzme, gotovo dve godine od početka rata u kojem je uništen ovaj deo palestinske teritorije. U subotu je poginulo gotovo 90 ljudi, uglavnom u gradu Gazi.

(Kurir.rs/Al-Arabiya/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaVELIKA BRITANIJA DANAS PRIZNAJE PALESTINU! Opozicija i Izrael BESNI na Starmera! Hoće li se nešto promeniti ovim potezom Londona?
Keir Starmer 01 EPA Adam Vaughan.jpg
PlanetaUBIJENO 60 PALESTINACA: Izraelska vojska nastavila napade na grad Gazu
x04 EPA Mohammed Saber.jpg
PlanetaEGZODUS PALESTINACA NE STAJE: Oko 450.000 ljudi pobeglo iz grada Gaze
x01 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaIZRAEL OPET ZAPRETIO: Napašćemo Gazu neviđenom silom, pozivamo stanovništvo da se evakuiše
mina EPA Abir Sultan.jpg