Izraelska vojska je saopštila da su u nedelju iz severne Gaze ispaljena dva projektila, od kojih je jedan oboren, dok je drugi pao na južni Izrael, piše list Al Arabija.

- Čim su se oglasile sirene u područjima Lakis i Ašdod, iz severnog dela Pojasa Gaze ispaljena su dva projektila - navela je vojska.

Presretanje i obaranje projektila

Izraelska vosjka je dodala da je vazduhoplovstvo oborilo jedan projektil, dok je drugi pao u otvoreni prostor. Nema izveštaja o žrtvama.

Retka lansiranja tokom izraelske ofanzive

Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za ovaj napad. Inače su lansiranja raketa na Izrael iz Pojasa Gaze postala retka zbog intenzivne izraelske vazdušne i kopnene ofanzive na grad Gazu poslednjih nekoliko nedelja.

Izraelski napadi u Gazi

Civilna zaštita Gaze izvestila je da je od zore u nedelju šest osoba poginulo u izraelskim napadima.

Svedoci su rekli da je tokom noći grad Gaza potresen vazdušnim napadima i artiljerijskom paljbom dok izraelska vojska nastavlja ofanzivu.

