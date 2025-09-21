NAPADNUT IZRAEL, POLETELI PROJEKTILI! Svi su na nogama, zavijaju sirene za vazdušnu opasnost! Hitno se oglasila vojska!
Izraelska vojska je saopštila da su u nedelju iz severne Gaze ispaljena dva projektila, od kojih je jedan oboren, dok je drugi pao na južni Izrael, piše list Al Arabija.
- Čim su se oglasile sirene u područjima Lakis i Ašdod, iz severnog dela Pojasa Gaze ispaljena su dva projektila - navela je vojska.
Presretanje i obaranje projektila
Izraelska vosjka je dodala da je vazduhoplovstvo oborilo jedan projektil, dok je drugi pao u otvoreni prostor. Nema izveštaja o žrtvama.
Retka lansiranja tokom izraelske ofanzive
Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za ovaj napad. Inače su lansiranja raketa na Izrael iz Pojasa Gaze postala retka zbog intenzivne izraelske vazdušne i kopnene ofanzive na grad Gazu poslednjih nekoliko nedelja.
Izraelski napadi u Gazi
Civilna zaštita Gaze izvestila je da je od zore u nedelju šest osoba poginulo u izraelskim napadima.
Svedoci su rekli da je tokom noći grad Gaza potresen vazdušnim napadima i artiljerijskom paljbom dok izraelska vojska nastavlja ofanzivu.
Izraelje bombardovao grad Gazu u vazdušnim napadima i tenkovima u pokušaju da ga zauzme, gotovo dve godine od početka rata u kojem je uništen ovaj deo palestinske teritorije. U subotu je poginulo gotovo 90 ljudi, uglavnom u gradu Gazi.
