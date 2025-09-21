Slušaj vest

Prenos narkotika iz Latinske Amerike ka Evropi, Severnoj Americi i Africi cveta već decenijama, ali je u pitanju veoma rizičan, nemoralan i prljav posao.

Narko-karteli su se dosetili i već dugo za obavljanje takvog posla umesto kopnenih ruta biraju prebacivanje kokaina i ostalih narkotika morskim putevima.

Često to rade brodovima ili čamcima (američka vojska je na Karibima potopila dva čamca koja su navodno pripadala narko-kartelima iz Venecuele), ali su za taj prljav posao daleko efikasnije podmornice, jer njima putuju potpuno inkognito.

Međutim, bez obzira što su u pitanju podmornice, tu takođe, postoji mnogo rizika po posadu koja se u njima nalazi i kroz kakav pakao prolaze, a da su za to loše plaćeni. Ove podmornice često isplovljavaju iz Kolumbije, Ekvadora, Meksika, pa i iz Brazila.

Šta su mornari mislili dok su se upuštali u putovanje za koje su verovatno znali da ga možda neće preživeti? Kako su se opraštali od svojih najmilijih pre polaska? Šta ih je navelo da prihvate takvu misiju? Odgovori na ta pitanja, kao i identitet mornara, ostaju misterija za brazilske vlasti, piše Gardijan.

1/7 Vidi galeriju Narko podmornica Foto: Po3 Hunter Schnabel/U.S. Coast / Zuma Press / Profimedia, Lalo R. Villar / AFP / Profimedia, Printscreen/The Guradian

Cilj narko-podmornice Istraga sprovedena na jednoj od podmornica potvrdila je svrhu plovila, a u pitanju je narko-podmornica koja je bila spremna za paklenu tronedeljnu plovidbu preko Atlantika. U pitanju je prenos stotina miliona evra vrednog kokaina u Evropu.

- Koliko god da mi platite, ne bih išao na tako ludo putovanje - rekao je Fernando Kasarin, šef federalne brazilske policije čije su specijalne jedinice nedavno zaplenile narko-podmornicu pre nego što je uspela da isplovi iz Amazona.

Istorija narko pordmornica

Kolumbijski narkobosovi koristili su ručno pravljene polu-podmornice još osamdesetih za šverc kokaina preko Kariba ka Meksiku i SAD. Nedavno, kriminalni klanovi naručuju fiberglas plovila za prevoz velikih količina kokaina hiljadama kilometara do obala Portugala i Španije.

Kasarin je istakao da ogroman profit objašnjava zašto kriminalci i dalje koriste ove podmornice uprkos riziku.

Kilogram kokaina na granici Brazila i Kolumbije košta 1.000 - 2.000 dolara, dok se u Evropi prodaje za oko 60.000 dolara. Jedna uspešna misija sa 5 - 6 tona kokaina mogla bi doneti 200 - 250 miliona dolara. Podmornica putuje brzinom od 16 km na sat.

Putovanje i rizici

Narko podmornice su rizične i klaustrofobične jer sadrže dva uska drvena kreveta, mali kokpit i plastični prozor koji im predstavlja jedini kontakt s spoljnim svetom, tj. podvodnim svetom.

Motor visokih performansi i loše izrađeni izduvni sistemi čine gušenje većim rizikom od utapanja.

- U drvenom pramcu, gde bi bila droga, nalaze se samo stvari za osnovne potrepštine, a to su rezervoar za pijaću vodu od 700 litara, zamrzivač i prenosiv klima uređaj za potrebe života u prostoriji gde su vlažnost vazduha i vrućina očekivani - rekao je Kasarin.

Masovna proizvodnja narko-podmornica

Ovakve podmornice se više ne šalju samo u Evropu, naime, policija je 2024. presrela polu-podmornicu koja je prevozila drogu ka Australiji i Novom Zelandu, a ranije je jedna uhvaćena na obali Sijera Leonea.

Iako ova industrija donosi milijarde, mornari dobijaju samo mali deo zarade - u Brazilu između 30.000 - 50.000 reala (4.600 - 8.000 evra), dok su ekvadorskim mornarima (na prvom zaplenjenom brodu u Evropi) nudili oko 15.000 dolara.

Eksploatacija i opasnost

- Šverc droge je industrija eksploatacije, oduvek je bila - rekao je španski novinar Havijer Romero, nazivajući ova plovila "kovčezima sa propelerima".