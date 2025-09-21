AMERIKA SE OPRAŠTA OD ČARLIJA KIRKA! Ogroman broj ljudi došao na SAHRANU, čekaju Trampa i Vensa! Cveće, američke zastave i Čarlijeve slike na svakom koraku!
U gradu Feniksu u Arizoni danas će biti sahranjen američki konzervativni aktivista Čarli Kirk, koji je nedavno ubijen u Juti, a za ubistvo je osumnjičen mladić Tajler Robinson. Donald Tramp je najoštrije osudio ubistvo i zatražio smrtnu kaznu za ubicu.
Čarli Kirk je ostao upamćen kao koosnivač konzervativne organizacije Turning Point USA, ali i po mnoštvu debata koje je vodio u javnoj sferi i prostoru sa običnim ljudima, mahom mladim ljudima i političkim i ideološkim neistomišljenicima.
Branio je hrišćanske vrednosti, vrednosti vere, porodice, bio protivnik "woke" kulture, raznih seksualnih orijentacija, protiv abortusa...
Zbog Kirkovog ubistva svedočimo masovnom preporodu hrišćanstva, tvrdi šef za verska pitanja
Lukas Majls, viši direktor za verska pitanja u Turning Point USA, rekao je za "Fox Report" da svedoči o "masovnom preporodu" hrišćanstva posle ubistva Čarlija Kirka.
- Ovo je ono u šta verujemo kao hrišćani. Da ono što neprijatelj želi da pretvori u zlo, Bog pretvara u dobro s druge strane. I sada to vidimo. Masovni preporod, broj vernika u crkvama ubrzano raste širom zemlje. Mnoge crkve beleže udvostručenje posećenosti - rekao je Majls.
Što se tiče Turning Point USA, Majls je opisao njihovu novu voditeljku, Eriku Kirk, kao "neverovatnu" osobu.
- Ona zna šta radi, ovde je dobro prihvaćena, mislim da je ona odmah stabilišuća snaga za organizaciju. Razgovarao sam s mnogo zaposlenih ove nedelje i svi su bili vrlo uzbuđeni zbog te vesti. Naš upravni odbor je sjajan, naš menadžerski tim izvanredan. Erika će imati veliku podršku i odradiće izvrstan posao - rekao je Majls.
- Kao i u tipičnom stilu Čarlija Kirka, spremni smo da krenemo napred i nastavimo ovu viziju - dodao je.
Bela kuća objavila video u čast Čarlija Kirka
Bela kuća je objavila na društvenoj mreži "Iks" video u čast Čarlija Kirka s delovima govora njegove udovice Erike, izrečene posle njegovog ubistva.
- Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili. Čarli je uvek govorio da želi da ga se sete po hrabrosti i veri - govori Erika Kirk dok video prikazuje prizore komemoracija širom SAD.
- Sada i zauvek, biće uz svog Spasitelja, noseći slavnu krunu mučenika. Zlikovci odgovorni za ubstvo mog muža nemaju pojma šta su učinili - dodaje.
- Ubili su Čarlija jer je propovedao poruku patriotizma, vere i Božje milosrdne ljubavi. Svi bi to trebali da znaju: ako ste mislili da je misija mog muža bila moćna pre, nemate pojma. Nemate pojma šta ste upravo oslobodili širom ove zemlje i sveta. Nemate pojma.
Video prikazuje i Eriku Kirk kako se zaklinje: "Pokret koji je moj muž izgradio neće umreti. Neće. Odbijam da to dopustim."
Fotografije okupljanja pristalica ubijenog Čarlija Kirka
Ovo je Erika Kirk, supruga Čarlija Kirka
Na fotografijama se može videti njen kada je kovčeg sa telom njenog muža dopremljen u Feniks posle ubistva u Juti i govor koji je održala u kojem je najavila nastavak borbe koju je njen muž zagovarao. U braku sa njim ima dvoje dece.
"Mučenik za istinu i slobodu"
Kao uticajan učesnik pokreta MAGA, Čarli Kirk je koristio milione svojih pratioca na društvenim mrežama i svoje univerzitetske govore kako bi branio Donalda Trampa i širio patriotske, hrišćanske i tradicionalističke ideje među mladima.
Imao je velike zasluge za Trampov drugi izbor za predsednika. Čak i pre nego što je Kirkov ubica identifikovan, Tramp ga je nazvao "mučenikom za istinu i slobodu", a "radikalnu levicu" proglasio odgovornom za njegovu smrt.
Spontano odavanje počasti
U Feniksu se na stotine ljudi okupilo sinoć ispred sedišta Turning Point USA kako bi položili cveće, zvezde i plave, crvene i bele balone.
Oko 100 metara pločnika bilo je ispunjeno darovima u čast ubijenog Čarlija Kirka (31).
Čuveni influenser je prikazan na fotografijama sa sloganom "Vera, porodica, sloboda".
- Bio je izvanredan mladić, prerano nam je oduzet - rekla je za AFP Pati Petekve, koja je putovala više od pet sati iz Los Anđelesa kako bi mu odala počast.
Komemoracija počinje u 11 sati po američkom vremenu (20h po srpskom)
Događaj počinje u 11 časova po lokalnom vremenu, a prenosiće ga televizijske mreže FOX i CBS.
Preduzete najviše mere bezbednosti
"Nasilni ekstremisti i pojedinačni napadači" mogli bi da vide komemorativnu službu ili povezane događaje kao privlačne ciljeve zbog prisustva visokih zvaničnika, političkih aktivista i međunarodnog medijskog interesovanja.
Događaj od najvišeg nacionalnog značaja
Zvaničnici Ministarstva unutrašnje bezbednosti SAD označili su događaj pod nazivom "Građenje nasleđa: Sećanje na Čarlija Kirka" (Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk) oznakom nivo-1, što je rezervisano za događaje najvišeg nacionalnog značaja.
Očekuje se 100.000 ljudi na sahrani
Očekuje se prisustvo više od 100.000 ljudi obučenih u crveno, belo i plavo, saopštile su federalne agencije.