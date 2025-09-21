Svi događaji
13:54

Zbog Kirkovog ubistva svedočimo masovnom preporodu hrišćanstva, tvrdi šef za verska pitanja

Lukas Majls, viši direktor za verska pitanja u Turning Point USA, rekao je za "Fox Report" da svedoči o "masovnom preporodu" hrišćanstva posle ubistva Čarlija Kirka.

- Ovo je ono u šta verujemo kao hrišćani. Da ono što neprijatelj želi da pretvori u zlo, Bog pretvara u dobro s druge strane. I sada to vidimo. Masovni preporod, broj vernika u crkvama ubrzano raste širom zemlje. Mnoge crkve beleže udvostručenje posećenosti - rekao je Majls.

Okupljanje pristalica ubijenog Čarlija Kirka Foto: CAROLINE BREHMAN/EPA, Jae C. Hong/AP

Što se tiče Turning Point USA, Majls je opisao njihovu novu voditeljku, Eriku Kirk, kao "neverovatnu" osobu.

- Ona zna šta radi, ovde je dobro prihvaćena, mislim da je ona odmah stabilišuća snaga za organizaciju. Razgovarao sam s mnogo zaposlenih ove nedelje i svi su bili vrlo uzbuđeni zbog te vesti. Naš upravni odbor je sjajan, naš menadžerski tim izvanredan. Erika će imati veliku podršku i odradiće izvrstan posao - rekao je Majls.

- Kao i u tipičnom stilu Čarlija Kirka, spremni smo da krenemo napred i nastavimo ovu viziju - dodao je.

13:50

Bela kuća objavila video u čast Čarlija Kirka

Bela kuća je objavila na društvenoj mreži "Iks" video u čast Čarlija Kirka s delovima govora njegove udovice Erike, izrečene posle njegovog ubistva.

- Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili. Čarli je uvek govorio da želi da ga se sete po hrabrosti i veri - govori Erika Kirk dok video prikazuje prizore komemoracija širom SAD.

- Sada i zauvek, biće uz svog Spasitelja, noseći slavnu krunu mučenika. Zlikovci odgovorni za ubstvo mog muža nemaju pojma šta su učinili - dodaje.

- Ubili su Čarlija jer je propovedao poruku patriotizma, vere i Božje milosrdne ljubavi. Svi bi to trebali da znaju: ako ste mislili da je misija mog muža bila moćna pre, nemate pojma. Nemate pojma šta ste upravo oslobodili širom ove zemlje i sveta. Nemate pojma.

Video prikazuje i Eriku Kirk kako se zaklinje: "Pokret koji je moj muž izgradio neće umreti. Neće. Odbijam da to dopustim."

13:47

Fotografije okupljanja pristalica ubijenog Čarlija Kirka

Okupljanje pristalica ubijenog Čarlija Kirka Foto: CAROLINE BREHMAN/EPA, Jae C. Hong/AP

12:55

Ovo je Erika Kirk, supruga Čarlija Kirka

Erika Kirk, žena ubijenog aktiviste Čarlija Kirka Foto: Screenshot Fox News, ABIR SULTAN/EPA, Screenshot Fox News

Erika Kirk na komemoraciji svom ubijenom mužu Čarliju Kirku Foto: Printscreen/Instagram, fox 13 news

Na fotografijama se može videti njen kada je kovčeg sa telom njenog muža dopremljen u Feniks posle ubistva u Juti i govor koji je održala u kojem je najavila nastavak borbe koju je njen muž zagovarao. U braku sa njim ima dvoje dece.

12:52

"Mučenik za istinu i slobodu"

Kao uticajan učesnik pokreta MAGA, Čarli Kirk je koristio milione svojih pratioca na društvenim mrežama i svoje univerzitetske govore kako bi branio Donalda Trampa i širio patriotske, hrišćanske i tradicionalističke ideje među mladima.

Imao je velike zasluge za Trampov drugi izbor za predsednika. Čak i pre nego što je Kirkov ubica identifikovan, Tramp ga je nazvao "mučenikom za istinu i slobodu", a "radikalnu levicu" proglasio odgovornom za njegovu smrt.

Tuga širom Amerike zbog ubistva Čarlija Kirka. Zastave su na pola koplja, ljudi se mole i pale sveće u njegovu čast. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Lindsey Wasson/AP, Meredith Seaver/College Station Eagle

12:49

Spontano odavanje počasti

U Feniksu se na stotine ljudi okupilo sinoć ispred sedišta Turning Point USA kako bi položili cveće, zvezde i plave, crvene i bele balone.

Oko 100 metara pločnika bilo je ispunjeno darovima u čast ubijenog Čarlija Kirka (31).

Čuveni influenser je prikazan na fotografijama sa sloganom "Vera, porodica, sloboda".

- Bio je izvanredan mladić, prerano nam je oduzet - rekla je za AFP Pati Petekve, koja je putovala više od pet sati iz Los Anđelesa kako bi mu odala počast.

12:35

Komemoracija počinje u 11 sati po američkom vremenu (20h po srpskom)

Događaj počinje u 11 časova po lokalnom vremenu, a prenosiće ga televizijske mreže FOX i CBS.

Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

12:27

Preduzete najviše mere bezbednosti

"Nasilni ekstremisti i pojedinačni napadači" mogli bi da vide komemorativnu službu ili povezane događaje kao privlačne ciljeve zbog prisustva visokih zvaničnika, političkih aktivista i međunarodnog medijskog interesovanja.

12:16

Događaj od najvišeg nacionalnog značaja

Zvaničnici Ministarstva unutrašnje bezbednosti SAD označili su događaj pod nazivom "Građenje nasleđa: Sećanje na Čarlija Kirka" (Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk) oznakom nivo-1, što je rezervisano za događaje najvišeg nacionalnog značaja.

Erika i Čarli Kirk Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram / Zuma Press / Profimedia

12:10

Očekuje se 100.000 ljudi na sahrani

Očekuje se prisustvo više od 100.000 ljudi obučenih u crveno, belo i plavo, saopštile su federalne agencije.

12:00

Sahrana Čarlija Kirka, velike mere bezbednosti

Memorijalna služba za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, zakazana za nedelju u Stejt Farm stadionu u Glendejlu u Arizoni, biće održana pod ogromnim obezbeđenjem.