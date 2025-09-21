KRIM U PLAMENU! Ukrajinci napali dronovima, odjekuju eksplozije, pogođeni ruski helikopteri Mi-8 i radar! Ogromna šteta, objavljeni snimci udara (FOTO/VIDEO)
Specijalne snage Ukrajine izvele su napad dronovima na rusku bazu na okupiranom Krimu, saopštila je 21. septembra Glavna obaveštajna uprava (GUR) Ministarstva odbrane Ukrajine, piše Junajted24medija.
Uništeni helikopteri i onesposobljen radar
U operaciji jedinice "Prajmari", dronovi su gađali tri helikoptera Mi-8, od kojih je najmanje jedan uništen. Takođe, pogođena je antena ruskog radara 55Zh6U "Nebo-U", koji je time izbačen iz funkcije.
HUR (GUR) je objavio video snimke i satelitske fotografije koje potvrđuju rezultate udara.
Važnost pogođene opreme
Helikopter Mi-8 je višenamenski transportni helikopter koji ruska vojska široko koristi za logistiku i premeštaj trupa.
Radar "Nebo-U" može otkriti ciljeve poput aviona lovaca na visinama do 20 km i udaljenostima do 400 km, a deo je slojevitog ruskog sistema PVO jer dostavlja podatke komandnim centrima koji koordinišu jedinicama sa raketama zemlja-vazduh.
Snimci sa satelita pokazuju olupinu helikoptera Mi-8 uništenog u požaru nakon direktnog udara drona, kao i oštećenja na radarskom postrojenju.
Prethodni udari ukrajinske vojske
Ranije, 10. septembra, Ukrajinska vojno-obaveštajna služba pogodila je ruski višenamenski brod projekta MPSV07 kod Novorosijska.
Brod vredan oko 60 miliona dolara i namenjen prikupljanju obaveštajnih podataka, teško je oštećen nakon udara FPV drona, što je nateralo Rusiju na skupe popravke.
(Kurir.rs/United24Media/Preneo: V.M.)