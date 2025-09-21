Slušaj vest

Specijalne snage Ukrajine izvele su napad dronovima na rusku bazu na okupiranom Krimu, saopštila je 21. septembra Glavna obaveštajna uprava (GUR) Ministarstva odbrane Ukrajine, piše Junajted24medija.

Uništeni helikopteri i onesposobljen radar

U operaciji jedinice "Prajmari", dronovi su gađali tri helikoptera Mi-8, od kojih je najmanje jedan uništen. Takođe, pogođena je antena ruskog radara 55Zh6U "Nebo-U", koji je time izbačen iz funkcije.

HUR (GUR) je objavio video snimke i satelitske fotografije koje potvrđuju rezultate udara.

Ukrajinski napad na Krim. Pogođena tri ruska helikoptera Mi-8, jedan potpuno uništen, dva teško oštećena. pogođen i jedan ruski vojni radar. Foto: Printscreen/X

Važnost pogođene opreme

Helikopter Mi-8 je višenamenski transportni helikopter koji ruska vojska široko koristi za logistiku i premeštaj trupa.

Radar "Nebo-U" može otkriti ciljeve poput aviona lovaca na visinama do 20 km i udaljenostima do 400 km, a deo je slojevitog ruskog sistema PVO jer dostavlja podatke komandnim centrima koji koordinišu jedinicama sa raketama zemlja-vazduh.

Snimci sa satelita pokazuju olupinu helikoptera Mi-8 uništenog u požaru nakon direktnog udara drona, kao i oštećenja na radarskom postrojenju.

Prethodni udari ukrajinske vojske

Ranije, 10. septembra, Ukrajinska vojno-obaveštajna služba pogodila je ruski višenamenski brod projekta MPSV07 kod Novorosijska.

Brod vredan oko 60 miliona dolara i namenjen prikupljanju obaveštajnih podataka, teško je oštećen nakon udara FPV drona, što je nateralo Rusiju na skupe popravke.

(Kurir.rs/United24Media/Preneo: V.M.)

