Desetine hiljada Filipinaca izašlo na ulice širom Filipina kako bi izrazili negodovanje zbog navodne korupcije u nameštenim i lošim vladinim projektima kontrole poplava vrednim milijarde evra.

U Manili su protesti održani u parku Luneta i kod Spomenika moći naroda EDSA, koji obeležava masovni ustanak u kojem je svrgnut pokojni otac sadašnjeg predsednika Ferdinanda Markosa mlađeg.

Ferdinand Markos je svrgnut 1986. godine zbog masovne korupcije i kršenja ljudskih prava.

Protesti u Manili - kojima je, prema rečima organizatora, prisustvovalo približno 130.000 ljudi - su do sada najveći protesti na Filipinima, a održani su zbog skandala koji je izbio otkako je Markos mlađi u julu naredio istragu o kontroverznim projektima, javlja dpa.

Ranije ovog meseca, vlasnici građevinske kompanije optužili su skoro 30 poslanika i zvaničnika iz Odeljenja za javne radove i autoputeve (DPWH) za primanje gotovinskih plaćanja. Finansijski gubici se procenjuju na 118,5 milijardi pezosa (1,75 milijardi evra) između 2023. i 2025. godine, prema podacima filipinskog Ministarstva finansija.

Grinpis sugeriše mnogo veću cifru, bližu 15,3 milijarde evra, prenosi AFP.

Neki od demonstranata u parku Luneta, procenjenih na 80.000, uputili su se ka predsedničkoj palati Malakanang, ali ih je zaustavila policija koja im je blokirala put dugim kamionom.

Grupa mladih demonstranata sa maskama na licima počela je da baca kamenje na redove policajaca i pali gume kamiona, uzvikujući „Za zemlju!“.

U sukobu je povređeno nekoliko ljudi, uključujući policajce, demonstrante i novinare. Prema policijskim navodima, uhapšeno je najmanje 12 demonstranata, od kojih su mnogi bili maskirani.

"Mnogi su ljuti, a ja sam ovde sa svojom porodicom i prijateljima da pokažem da smo među onima koji su ljuti na lopove“, rekao je Rejmond Mendros, koji je bio sa porodicom i prijateljima na skupu u parku Luneta.

„Zaista je frustrirajuće“, dodao je. „Sa količinom novca koja je izdvojena za ove projekte, ne bi trebalo da bude više poplava, ali ih i dalje ima!“, rekao je.