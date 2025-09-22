UKRAJINA IMA KECA U RUKAVU! Ova zastrašujuća MORSKA NEMAN može da uništi Krimski most u sekundi i pošalje ga na dno! (FOTO/VIDEO)
Ukrajinaje na izložbi "Defense Tech Valley 2025" u Lavovupredstavila svoj novi podvodni dron TOLOKA, objavio je 19. septembra ukrajinski vojni portal Militarnji.
Iako je platforma poznata tek oko godinu dana, tek sada je prvi put javno prikazana. Sistem uključuje tri varijante, sposobne da pogađaju ciljeve udaljene i do 2.000 kilometara.
TLK-150 - kompaktni model za tajne operacije tik ispod površine, koristi električni pogon kako bi izbegao otkrivanje i probio rusku odbranu. TLK-400 - domet 1.200 km, nosivost 500 kg. TLK-1000 - dužina do 12 metara, nosivost 5.000 kg, domet 2.000 km.
Zvanična prezentacija i najava
Ukrajinski Generalštab predstavio je dron na društvenim mrežama 19. septembra.
- Oružane snage Ukrajine uskoro će dobiti niz novih sistema, uključujući dronove, bespilotne čamce, kopnene robotske komplekse i sredstva za elektronsko ratovanje.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski prvi put je dron TOLOKA predstavio na samitu "Support Ukraine" u februaru, naglašavajući njegovu sposobnost da napada brodove, luke i strateške ruske ciljeve, piše Kijev independent.
Moguća upotreba u napadima na Krimski most
Predstavljanje dolazi u trenutku kada se Kijev fokusira na precizne udare po ruskoj infrastrukturi. U junu je Služba bezbednosti Ukrajine(SBU) izvela treći napad na Krimski most, ključnu rutu snabdevanja ruskih snaga na okupiranim teritorijama.
Iako tačan uzrok oštećenja podvodnih stubova mosta nije potvrđen, deo vojnih stručnjaka spekuliše da bi u napadu mogao biti korišćen upravo dron TOLOKA.
Jačanje ukrajinske flote morskih dronova
Od 2022. godine Ukrajina stalno proširuje svoj arsenal morskih dronova, integrišući bespilotne sisteme u borbene operacije.
Kijevje više puta koristio pomorske dronove kako bi naneo ozbiljne gubitke ruskoj floti u Crnom moru.
