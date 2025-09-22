Slušaj vest

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su lovci F-16 presreli većinu ruskih projektila lansiranih tokom velikog noćnog napada između 19. i 20. septembra.

Masovni napad krstarećim raketama i dronovima

Prema podacima sa Telegram kanala Vazduhoplovstva, u napadu su korišćene i krstareće rakete i dronovi. Objavljen je video snimak koji prikazuje koordinisanu reakciju sistema PVO sa zemlje, mobilnih jedinica i pilota F-16.

- Lavovski deo krstarećih raketa tipa H-101 oboren je zahvaljujući ukrajinskim F-16 - navodi se u saopštenju.

Ukrajinski F-16 obara rusku krstareću raketu Foto: Printscreen/X

Rekordne brojke

Ruske snage lansirale su ukupno 619 raketa i dronova na Ukrajinu, uključujući 579 dronova tipa šahed, 40 projektila različitih tipova i balističke rakete.

Ukrajinska PVO oborila je 552 šaheda, dve balističke rakete Iskander-M/KN-23 i 29 krstarećih raketa H-101.

Gubici i razaranja

Uprkos uspešnim presretanjima, zabeleženi su udari i padovi ostataka projektila. U Dnepruje pogođeno stambeno područje - jedna osoba je poginula, a 36 je ranjeno.

Dodatne žrtve prijavljene su u Hmeljnickoj oblasti, gde je jedna osoba stradala, a dve su ranjene. Šteta od udara i krhotina potvrđena je i u Kijevskoj i Nikolajevskoj oblasti.

Prva borbena misija Miraža 2000

Ranije je Ratno vazduhoplovstvo potvrdilo da je avion Miraž-2000 po prvi put učestvovao u borbenoj misiji i oborio rusku krstareću raketu H-101.

Francuski Miraž 2000-5F, isporučen početkom 2025. godine. Uhvatio je cilj i oborio ga raketom vazduh-vazduh, što označava njegov borbeni debi u odbrani Ukrajine.

(Kurir.rs/United24Media/Preneo: V.M.)

