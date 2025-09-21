SMENJEN "BESKORISNI" RUSKI GENERAL: Našao se na udaru Ramzana Kadirova, ukrajinska kontraofanziva mu je presudila (FOTO)
Ruski general-pukovnik Aleksandar Lapin je smenjen sa vojne službe, izvestio je 21. septembra ruski medij RBC, pozivajući se na izvore upućene u situaciju.
General je dugo bio povezan sa vojnim neuspesima još od 2022. godine.
Lapin je komandovao Centralnim vojnim okrugom Rusije tokom ukrajinske kontraofanzive u Harkovu u septembru 2022. godine, kada su ruske odbrane propale i više gradova je vraćeno pod kontrolu Ukrajine.
To je izazvalo javnu kritiku čečenskog diktatora Ramzana Kadirova, koji ga je nazvao „beskorisnim“ generalom.
Godine 2024. Lapin je nadgledao ruske odbrane u Kurskoj oblasti, gde je Ukrajina pokrenula neviđenu prekograničnu ofanzivu, zauzevši 1.300 kvadratnih kilometara u prvim mesecima.
Wall Street Journal je kasnije izvestio da su praznine u ruskim odbranama pod Lapinovom komandom omogućile ukrajinski prodor.
Devet meseci kasnije, Moskva je pokrenula kontraofanzivu uz podršku 12.000 severnokorejskih vojnika, i na kraju povratila većinu teritorije, ali uz gubitak od 80.000 poginulih ili ranjenih vojnika.
Lapin, rođen u Kazanu 1964. godine, napredovao je kroz vojne redove Rusije nakon što je diplomirao na Kazanskoj višoj školi za komandnu obuku tenkova.
Godine 2017. služio je kao načelnik štaba ruskih snaga u Siriji, a kasnije je komandovao Centralnim vojnim okrugom i više ruskih formacija u Ukrajini.
Ruski medij Tatar-inform je, pozivajući se na neimenovane izvore, izvestio da će Lapin sada služiti kao pomoćnik rukovodioca Tatarstana, Rustama Minnikhanova.
Godine 2022. ukrajinski generalni tužilac imenovao je Lapina za osumnjičenog za vođenje agresivnog rata protiv Ukrajine i kršenje teritorijalnog integriteta i nepovredivosti zemlje.
(Kurir.rs/Kyiv Independent)