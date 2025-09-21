Slušaj vest

Ruski general-pukovnik Aleksandar Lapin je smenjen sa vojne službe, izvestio je 21. septembra ruski medij RBC, pozivajući se na izvore upućene u situaciju.

General je dugo bio povezan sa vojnim neuspesima još od 2022. godine.

Lapin je komandovao Centralnim vojnim okrugom Rusije tokom ukrajinske kontraofanzive u Harkovu u septembru 2022. godine, kada su ruske odbrane propale i više gradova je vraćeno pod kontrolu Ukrajine.

To je izazvalo javnu kritiku čečenskog diktatora Ramzana Kadirova, koji ga je nazvao „beskorisnim“ generalom.

Godine 2024. Lapin je nadgledao ruske odbrane u Kurskoj oblasti, gde je Ukrajina pokrenula neviđenu prekograničnu ofanzivu, zauzevši 1.300 kvadratnih kilometara u prvim mesecima.

Wall Street Journal je kasnije izvestio da su praznine u ruskim odbranama pod Lapinovom komandom omogućile ukrajinski prodor.

Devet meseci kasnije, Moskva je pokrenula kontraofanzivu uz podršku 12.000 severnokorejskih vojnika, i na kraju povratila većinu teritorije, ali uz gubitak od 80.000 poginulih ili ranjenih vojnika.

Lapin, rođen u Kazanu 1964. godine, napredovao je kroz vojne redove Rusije nakon što je diplomirao na Kazanskoj višoj školi za komandnu obuku tenkova.

Godine 2017. služio je kao načelnik štaba ruskih snaga u Siriji, a kasnije je komandovao Centralnim vojnim okrugom i više ruskih formacija u Ukrajini.

Ruski medij Tatar-inform je, pozivajući se na neimenovane izvore, izvestio da će Lapin sada služiti kao pomoćnik rukovodioca Tatarstana, Rustama Minnikhanova.