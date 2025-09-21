Planeta
TRESLA SE KAMČATKA: Poluostrvo pogodila tri zemljotresa
Poluostrvo Kamčatku na dalekom istoku Rusije u proteklih sat vremena pogodila su tri zemljotresa, jačine 4,5, 4,8 i 5,2 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Najjači od tri zemljotresa bio je na otvorenom moru, udaljen 144 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 19 kilometara.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Kamčatka i Sahalin u Rusiji nakon zemljotresa i cunamija u julu 2025. Foto: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT/RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY, GEOPHYSICAL SURVEY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES HANDOUT/GC RAS
Kamčatku je 30. jula pogodio snažan zemljotres jačine 8,8 stepeni, najjači u toj oblasti još od 1952. godine. Samo tokom protekla dva dana, na ovom mestu zabeleženo je više od 100 zemljotresa.
