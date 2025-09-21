Slušaj vest

Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Australija zvanično su priznale Palestinu kao državu, što predstavlja značajan zaokret u međunarodnoj politici i, prema navodima lidera ovih zemalja, potez usmeren ka oživljavanju nade u trajni mir na Bliskom istoku.

Britanski premijer Kir Starmer objavio je da Ujedinjeno Kraljevstvo priznaje Državu Palestinu, navodeći da je to neophodno kako bi se očuvala mogućnost rešenja u vidu dve države.

- Suočeni sa sve većim užasima na Bliskom istoku, delujemo kako bismo očuvali mogućnost mira i rešenja u vidu dve države - rekao je Starmer, dodajući da to znači "bezbedan i siguran Izrael uz održivu palestinsku državu".

On je naglasio da ovaj potez "nije nagrada za Hamas", već da, naprotiv, označava da ta organizacija "neće imati budućnost, nikakvu ulogu u vladi, niti ulogu u bezbednosti".

1/9 Vidi galeriju Hamas Foto: AP/Jehad Alshrafi, Omar Ashtawy apaimages / Sipa Press / Profimedia

Nešto pre objave Velike Britanije, kanadski premijer Mark Karni saopštio je na mreži X da "Kanada priznaje državu Palestinu" i ponudio partnerstvo u izgradnji mirne budućnosti za obe države.

1/11 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Australija je takođe ubrzo potvrdila svoje priznanje, pridruživši se Kanadi kao druga članica G7 koja je to zvanično učinila. Australijski premijer Entoni Albaneze naveo je da je to deo zajedničkog napora s Kanadom i Velikom Britanijom, s ciljem "međunarodnog napora za rešenje u vidu dve države".

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Odluke ove tri zemlje predstavljaju značajan pritisak na globalnu zajednicu da podrži rešenje koje bi garantovalo miran suživot Izraela i Palestine.

Kanada i Australija su ranije ove nedelje najavile svoju nameru da formalno priznaju palestinsku državu na Generalnoj skupštini UN u Njujorku.

Potez je izazvao oštre kritike izraelske vlade, porodica talaca i pojedinih konzervativaca.

1/9 Vidi galeriju Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool