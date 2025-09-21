Slušaj vest

Putnici na aerodromu Hitrou u Londonu, kao i oni u Briselu i Berlinu, suočili su se sa još jednim danom kašnjenja u nedelju, nakon što je navodni sajber-napad pogodio softver za šaltere za čekiranje.

Aviokompanije su bile prinuđene da se od petka uveče vrate na ručno čekiranje putnika, nakon što je sajber napad pogodio kompaniju "Kolins aerospejs", koja obezbeđuje tehnologiju za šaltere za čekiranje raznim avioprevoznicima.

Aerodromi su apelovali na putnike da pre polaska provere status svojih letova i zamolili ih da ne dolaze ranije od tri sata pre letova na duge relacije i dva sata pre kratkih letova.

Kompanija "Kolins" saopštila je u subotu da se bavi „incidentom povezanom sa sajber bezbednošću“. Ukoliko se potvrdi da se radi o hakerskom napadu, ovo bi bio samo još jedan u nizu napada koji su u poslednjih nekoliko meseci pogodili velike kompanije.

Aviokompanije su ipak bile u mogućnosti da čekiraju putnike ručno. Prema podacima kompanije "Sirijum", koja se bavi analizom aviosaobraćaja, u subotu je otkazano 35 letova, a do nedeljnog prepodneva već 38 - na aerodromima u Londonu, Berlinu i Briselu.

1/6 Vidi galeriju Kasne letovi širom Evrope Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Na aerodromu Hitrou, više od 130 letova je u nedelju do 11 časova bilo odloženo najmanje 20 minuta, prema podacima kompanije Flajtradar24.

U subotu je otkazano 13 letova, iako je većina od nekoliko stotina letova ipak obavljena s kašnjenjem.

Portparol aerodroma Hitrou izjavio je da je „osnovni problem van naše kontrole“, ali da je aerodrom angažovao dodatno osoblje kako bi pomogao u ublažavanju poremećaja.

U saopštenju aerodroma se navodi:

„Radimo na rešavanju problema i oporavku sistema nakon prekida rada softvera kompanije Kolins koji se koristi za čekiranje putnika. Izvinjavamo se putnicima koji su iskusili kašnjenja, ali zahvaljujući saradnji sa aviokompanijama, većina letova je ipak obavljena.“

U Briselu je do nedelje u podne svaki od više od 80 letova bio odložen na aerodromu u Zaventemu, jednom od dva aerodroma koja opslužuju belgijsku prestonicu. Kašnjenja su se kretala od 15 minuta do četiri sata. Dvadeset letova za nedelju je otkazano.

Aerodrom u Briselu je saopštio da se suočava sa „teškim uslovima rada“.

„Zbog sajber-napada na eksternog pružaoca usluga koji obezbeđuje sisteme za čekiranje i ukrcavanje, operacije čekiranja na više evropskih aerodroma, uključujući aerodrom u Briselu, ozbiljno su poremećene“.

U Berlinu je više od 70 letova bilo odloženo do podneva, iako su neki letovi ipak poleteli na vreme.

Na sajtu aerodroma u Berlinu stoji: „Zbog prekida u radu sistema kod eksternog partnera, došlo je do dužeg čekanja. Molimo putnike da koriste onlajn čekiranje, samouslužne terminale i brzu predaju prtljaga.“

Britanska ministarka saobraćaja, Hajdi Aleksander, izjavila je u subotu da prati situaciju i pozvala putnike da se pre putovanja konsultuju sa svojim aviokompanijama.