Slušaj vest

Vest je iznenadila sve u maju ove godine: Bakeberg je imala 20 godina kada je nestala iz svog doma u malom gradu Ridsburgu u SAD 7. jula 1962. godine.

U izjavi za medije, šerif okruga Sok Čip Majster rekao je da je nestanak bila njena lična odluka i da nije bilo krivičnog dela niti sumnje na nasilje, preneli su mediji u maju ove godine.

Dodao je da Bakeberg sada živi van Viskonsina, ali nije otkrio gde tačno.

Prema neprofitnoj organizaciji za zastupanje nestalih osoba u Viskonsinu, Bakeberg je bila udata i imala je dvoje dece u vreme svog nestanka.

Bila je udata od svoje 15. godine, a nekoliko dana pre nestanka podnela je krivičnu prijavu protiv muža, koga je optužila da ju je tukao i pretio da će je ubiti.

Na dan svog nestanka, otišla je od kuće da bi pokupila platu iz tekstilne fabrike u kojoj je radila.

Prema policijskom izveštaju, dadilja njene dece, tada četrnaestogodišnja, rekla je da su ona i Bakeberg stopirali do Medisona, glavnog grada Viskonsina, a zatim autobusom do Indijanapolisa, udaljenog oko 480 kilometara.

Dadilja se ubrzo unervozila i odlučila da se vrati kući, dok je Bakeberg odbila i poslednji put je viđena kako izlazi sa autobuske stanice.

Uprkos brojnim tragovima, slučaj je brzo postao zamračen i nije bilo napretka decenijama, sve do početka ove godine, kada su detektivi sproveli temeljan pregled stare dokumentacije.

Otkriće zahvaljujući genealogiji

Detektiv Isak Hanson, koji je rešio slučaj, rekao je lokalnoj televizijskoj stanici WISN da je ključnu ulogu odigrao onlajn profil za istraživanje porodičnog stabla koji je otvorila sestra nestale žene.

Preko tog traga, kontaktirao je šerife u okrugu u kojem Bakeberg sada živi i razgovarao je sa njom 45 minuta telefonom.

- Stičem utisak da je jednostavno krenula dalje, nastavila dalje i živela svoj život - rekao je detektiv Hanson, dodajući: "Zvučala je srećno. Bila je uverena u svoju odluku. Nije se kajala.“