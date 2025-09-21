Slušaj vest

Dva nemačka aviona Jurofajter danas su podignuta u vazduh kao odgovor na ruski izviđački avion Il-20 koji je leteo iznad Baltičkog mora.

Nemačko ratno vazduhoplovstvo je izvestilo da je u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Baltičkog mora primećen avion koji nije reagovao na pokušaje uspostavljanja kontakta.

Kao odgovor, dva aviona Jurofajter poletela su sa vazduhoplovne baze Rostok-Lage u Nemačkoj.

Avion je identifikovan kao ruski izviđački avion Il-20M. Tenzije u regionu Baltičkog mora su nedavno eskalirale zbog ponovljenih kršenja vazdušnog prostora od strane Rusije.

Pre dva dana dogodila su se dva incidenta u kojima su učestvovali ruski avioni. Tri MiG-31 su ušla u estonski vazdušni prostor i ostala tamo oko 12 minuta.

Kasnije tog dana, Poljska je izvestila da su dva ruska aviona letela na maloj visini iznad naftne platforme Petrobaltik u Baltičkom moru, kršeći bezbednosnu zonu iznad objekta.

(Kurir.rs/Index.hr)

