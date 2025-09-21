Slušaj vest

Ovu ideju je istakla predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u svom govoru o stanju Unije 10. septembra, nazvavši ga "osnovom za ozbiljnu odbranu" i jasno rekavši da to nije samo prazna priča.

Projekat je dobio na značaju nakon što su ruski dronovi oboreni iznad poljskog vazdušnog prostora, što je nateralo evropskog komesara za odbranu Andriusa Kubiliusa da zakazuje razgovore s ministrima odbrane kako bi se sagradio dron zid duž istočne granice, piše "Juronjuz".

Ruski dronovi u Poljskoj

U projektu Baltičkog dron zida učestvuju Poljska, Finska, Estonija, Letonija i Litvanija. Ove zemlje rade zajedno na jačanju bezbednosti granica, uz doprinos nacionalnih odbrambenih firmi iz Estonije, Letonije i Litvanije.

Glavni cilj dron zida je da zaštiti istočno krilo EU od mogućih pretnji, posebno iz Rusije, postavljanjem naprednih sistema za odbranu od dronova. Ideja je da se suprotstavi brzim, bespilotnim napadima, poput udarnih dronova, koji su nova i ozbiljna opasnost u odnosu na klasične pretnje poput raketa ili aviona s pilotima.

Potpuno automatizovani sistem

U središtu sistema je Eirshield, platforma koju su zajedno razvile estonska kompanija DefSecIntel i lettonska Origin Robotics. Eirshield je potpuno automatizovan sistem za borbu protiv dronova, koji koristi radare, kamere, detektore radio-frekvencija i veštačku inteligenciju (AI) da otkrije, proceni i zaustavi neprijateljske drone.

Sistem sam odlučuje da li će ometati signal drona ili ga presresti drugim dronom, bez potrebe za ljudskom intervencijom. Napravljen je za mete koje lete brzinom do 200 kilometara na sat i lako se prenosi.

Može se opremiti raznim dronovima, uključujući one koje je razvio DefSecIntel, kako bi se prilagodio različitim tipovima dronova, navodi "Juronjuz".

Sistem je već u upotrebi u Ukrajini, gde je opremljen dodatnim oružjem za gađanje niskoletećih dronova poput "šaheda", a planira se prilagođavanje NATO standardima za mirnodopske uslove na Baltiku – možda uz korišćenje mreža ili malih dronova za presretanje bez eksplozija.

Dron šahed

Izazovi uključuju prilagođavanje Eirshielda NATO standardima i osiguravanje da može razlikovati neprijateljske drone u mirnodopskim uslovima, što zahteva precizno praćenje. Nacionalne vojske će odlučivati o taktikama i kombinaciji metoda za otkrivanje i presretanje.

Uz to, Komisija EU je u avgustu odbila zahtev za finansiranje od 12 miliona evra iz Estonije i Litvanije, što pokazuje moguće nesuglasice oko finansijskih prioriteta. Članak pominje planirane demonstracije sistema u narednim nedeljama, ali ne navodi koje vlade su zainteresovane iz bezbednosnih razloga, što ukazuje na poteškoće u koordinaciji i uklapanju projekta na evropskom nivou, navodi "Juronjuz".

Koliko će da košta "dron zid" i šta kažu stručnjaci?

Cena po upotrebi Eirshield sistema iznosi "desetine hiljada" evra, što je mnogo jeftinije od "nekoliko miliona" za starije sisteme protiv vazdušnih napada.

Estonija je izdvojila 12 miliona evra za naredne tri godine za dron zid, Letonija je uložila 10 miliona evra u istraživanje anti-dron rešenja, a Litvanija je ranije dobila 11 miliona evra od EU, od čega tri miliona za opremu protiv dronova.

Estonija je planirala ulaganje od 12 miliona evra u naredne tri godine, što ukazuje na rok do najmanje 2028. Demonstracije sistema su zakazane za naredne nedelje, ali tačan datum završetka projekta nije naveden, piše "Juronjuz".

"Isplativi sistem"

Džanus Tam, šef DefSecIntela, naglasio je potrebu za konkretnim planovima nakon Kubiliusovog sastanka.

- Očekujemo da se potvrdi da je ovo ozbiljan problem i da žele da deluju - rekao je on.

- Trenutni sistemi su pravljeni za skuplje pretnje, poput raketa i aviona s pilotima - rekao je on i naglasio je novinu u borbi protiv udarnih dronova.

Tam je pojasnio da dron zid neće zameniti klasične sisteme protivvazdušne odbrane, poput anti-raketnih, već će ih dopuniti. Članak ne poredi dron zid direktno s Baltičkim cevovodom, ali pominje uključenost kompanija povezanih s drugim regionalnim odbrambenim projektima, što ukazuje na širi kontekst odbrambene infrastrukture.