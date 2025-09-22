Slušaj vest

Međunarodni aerodrom Fjumičino u Rimu otvorio je luksuzni hotel za pse, jedan od prvih u Evropi, nakon slične inicijative u Frankfurtu. Putnici više ne moraju da brinu o svojim ljubimcima, a zaposleni u hotelu čak dolaze do terminala da preuzmu pse od vlasnika koji kreću na put.

- Ovaj projekat se uklapa u strategiju pružanja svake vrste usluga putnicima - navela je zvaničnica kompanije Aeroporti di Roma Marilena Blazi koja upravlja sa dva aerodroma u italijanskoj prestonici.

Sobe u hotelu za pse koštaju oko 40 evra, a objekat uključuje pod čija temperature se kontroliše, kao i privatnu baštu.

Noću se psima pušta ambijentalna muzika niske frekvencije od 432 herca, čiji cilj je da se kuce opuste koliko god je moguće.

Predviđene su i standardne usluge kupanja, češljanja i čišćenja zuba kućnih ljubimaca, ali i aromaterapija prilikom koje mirisi lavande i mente pomažu psima da se relaksiraju.

"Svih 40 soba bilo je izdato u avgustu"

Vlasnici, kojima nije dovoljna standardna veb-kamera kako bi izdaleka proverili stanje svojih ljubimaca, mogu da za 60 evra svom psu uzmu sobu opremljenu ekranom putem kojeg u svako doba mogu da upute video-poziv da bi se uverili da li je sve u redu.

Hotel za pse na rimskom aerodromu se za sada pokazao kao vrlo popularan, a svih 40 soba bilo je izdato u avgustu kada Italijani u velikom broju odlaze na letnji odmor.

Italijanska uprava za civilnu avijaciju je u maju promenila propise kojima je omogućeno da veliki psi mogu da budu u kabinama aviona, pod uslovom da su u specijalnim, osiguranim kavezima, a kako je naveo ministar saobraćaja Mateo Salvini, prvi takav let trebalo bi da krene od 23. septembra, podseća AP.