U izveštaju nacionalnog javnog servisa ERT se navodi da se incident dogodio u leto 2023. godine i da se od tada starija žena nije pojavila u selu u Viotiji.

Uhapšena žena je priznala da je leta 2023. godine njena majka, koja je imala problema sa kretanjem, preminula u njihovom domu usled patoloških uzroka, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Međutim, suočavajući se i sama sa ozbiljnim finansijskim problemima, prikrila je smrt svoje majke od vlasti da bi nastavila da prima invalidsku nadoknadu i penziju.

Uz pomoć stranca, albanskog državljanina po imenu Janis, koga je angažovala, sahranila je majku u štali blizu njene kuće.

Nakon anonimne žalbe tužiocu da dugo nisu videli stariju ženu, vlasti su pokrenule istragu.

Pre nekoliko dana, po nalogu tužioca, policija je otišla u njenu kuću, a uhapšena žena im je rekla da joj je majka nestala i pozvala ih da se vrate za dva dana.

Policija se vratila juče, a 62-odišnjakinja im je predstavila komšinicu sa demencijom kao svoju majku, da bi kasnije priznala da to nije ona.

Policija istražuje da li je njena majka zaista umrla od patoloških uzroka, kako tvrdi uhapšena žena, koja je direktorka Centra za brigu o deci Oinofita u Beotiji.

Očekuje se da će forenzički pregled kostiju pokazati da li je ona zaista umrla 2023. godine.