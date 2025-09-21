Slušaj vest

- Da, bih - odgovorio je Tramp kada su ga pitali da li će pomoći u odbrani Poljske i baltičkih zemalja od Rusije ako Moskva nastavi sa eskalacijom. Ovo se dogodilo pre nego što je Tramp otišao na komemoraciju Čarlija Kirka u Glendejlu u Arizoni.

Komemoracija Čarliju Kirku Foto: John Locher/AP, Meredith Seaver/College Station Eagle, Rod Lamkey/FR172078

Ruski avioni narušili su estonski vazdušni prostor, što je izazvalo reakciju NATO-a

Trampova izjava usledila je nakon ovog nedeljnog kršenja baltičkog vazdušnog prostora od strane Rusije. U petak su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor iznad Finskog zaliva bez dozvole, i tamo su se zadržala 12 minuta.

Estonija je zbog incidenta pozvala ruskog otpravnika poslova i zatražila konsultacije NATO-a prema članu 4, iako je Rusija negirala da je došlo do narušavanja estonskog vazdušnog prostora. Na pitanje da li je obavešten o ruskim upadima u estonski vazdušni prostor, Tramp je poručio:

- Jesam, ne sviđa nam se to.

Ruski dronovi u Poljskoj Foto: STR/AP, WOJTEK JARGILO/PAP

Poljska je saopštila da su istog dana dva ruska borbena aviona narušila bezbednosnu zonu oko bušačke platforme Petrobaltic u Baltičkom moru. Dodatno, prošle nedelje je 19 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor.

Zemlje NATO-a planiraju da se sastanu početkom sledeće nedelje kako bi razgovarale o kršenju estonskog vazdušnog prostora koji su povredila tri ruska borbena aviona.

Kurir.rs/Index

